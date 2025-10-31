Heidenheim-Eintracht Francoforte, 9ª giornata di Bundesliga (1° novembre ore 15:30): salvezza contro ambizione europea. Scopri come vederla gratis in streaming

Stefano Sorce 31 ottobre - 01:02

Alla Voith-Arena, sabato 1 novembre alle ore 15,30, si gioca la sfida valida per la 9ª giornata di Bundesliga tra Heidenheim ed Eintracht Francoforte, un confronto che incrocia due mondi opposti: la lotta salvezza dei padroni di casa contro le ambizioni europee degli ospiti.

Il momento delle due squadre — La situazione in casa Heidenheim è tutt’altro che rosea. La squadra di Frank Schmidt occupa il 17° posto in classifica con appena 4 punti in otto giornate: una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. Numeri che fotografano alla perfezione il momento di crisi. L’ultima battuta d’arresto, il 1-3 contro l’Hoffenheim, ha messo in evidenza limiti strutturali evidenti: difesa troppo fragile e un attacco incapace di concretizzare. La difesa, in particolare, è il tallone d’Achille: la squadra subisce gol con regolarità e non riesce mai a mantenere il vantaggio. Tuttavia, qualcosa inizia a muoversi sul piano offensivo. L’attaccante Stefan Schimmer, autore di due reti consecutive, rappresenta l’unico vero segnale positivo di un gruppo che fatica a trovare continuità. Tra i pali, Ramaj (in prestito dal Borussia Dortmund) ha alternato buoni interventi a qualche errore di gioventù, ma resta uno dei pochi a salvarsi.

Sul fronte opposto, l’Eintracht Francoforte vive una realtà ben diversa. La squadra di Dino Toppmoller è settima in classifica con 13 punti, e resta pienamente in corsa per le posizioni europee. Il rendimento recente, però, non è stato impeccabile: nelle ultime cinque gare sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e una vittoria, con prestazioni altalenanti tra campionato e coppa. L’Eintracht arriva da un netto 3-0 contro l’Heidenheim nell’ultimo scontro diretto, firmato Bahoya, Koch ed Ekitiké, e ha vinto tutti e cinque i precedenti contro i rivali di giornata. La punta di diamante resta Jonathan Burkardt, protagonista con sei gol stagionali, tra cui due doppiette nelle ultime gare. A supportarlo ci sono uomini di grande qualità come Ritsu Doan, Knauff e Chaibi, capaci di accendere la manovra in qualsiasi momento.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Eintracht — L’Heidenheim dovrebbe scendere in campo con il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà Ramaj, con Traoré e Föhrenbach sulle fasce, mentre la coppia centrale sarà composta dal capitano Mainka e da Siersleben. A centrocampo spazio a Schöppner, Niehues e Dorsch, chiamati a dare equilibrio e supporto alla manovra. In attacco toccherà a Ibrahimović e Honsak sugli esterni, con Zivzivadze riferimento centrale e uomo d’area.

L’Eintracht Francoforte, invece, si presenterà con il consueto 3-4-2-1. In porta Zetterer, protetto da una difesa a tre composta da Kristensen, Koch e Theate. Sulle corsie esterne agiranno Doan e Brown, pronti a spingere e coprire. In mezzo, il dinamismo di Skhiri e la qualità di Chaibi garantiranno equilibrio e verticalità. Alle spalle dell’unica punta Burkardt, ci saranno Uzun e Knauff, due fantasisti rapidi e tecnici capaci di creare superiorità numerica in ogni zona del campo.

Heidenheim (4-3-3) Ramaj; Traoré, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Schoppner, Niehues, Dorsch; Ibrahimovic, Zivzivadze, Honsak. Allenatore: Schmidt.

Eintracht (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Skhiri, Chaibi, Brown; Uzun, Knauff; Burkardt. Allenatore: Toppmoller.

