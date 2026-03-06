Heidenheim-Hoffenheim: probabili formazioni e streaming live

Heidenheim e Hoffenheim si affrontano in una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi opposti

Stefano Sorce 6 marzo - 23:20

Alla Voith-Arena si gioca una partita che racconta due stagioni completamente diverse. Sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:30, si sfidano Heidenheim-Hoffenheim, fanalino di coda della Bundesliga, contro gli ospiti che sognano la qualificazione alla prossima Champions League. Per i padroni di casa ogni gara è ormai una finale salvezza, mentre gli ospiti arrivano con l’obiettivo di difendere la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Dove vedere Heidenheim-Hoffenheim in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Heidenheim sta vivendo un periodo estremamente complicato. La squadra di Frank Schmidt è ultima in classifica con 14 punti e non vince da undici giornate consecutive. La difesa resta il principale problema, con 53 gol subiti, il peggior dato dell’intera Bundesliga. Nell’ultimo turno è arrivata un’altra sconfitta, 2-0 contro il Werder Brema, che ha ulteriormente allontanato la zona salvezza.

Situazione completamente diversa per l’Hoffenheim, attualmente terzo in classifica con 46 punti. La squadra di Christian Ilzer è una delle più prolifiche del campionato, con 49 gol segnati e una differenza reti di +18. Nell’ultima giornata è arrivato uno stop inatteso contro il St. Pauli (0-1), ma la corsa Champions resta apertissima e la squadra vuole tornare subito alla vittoria.

Probabili formazioni di Heidenheim-Hoffenheim — L’Heidenheim dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, con Müller tra i pali; difesa a tre composta da Gimber, Mainka e Honsak. Sugli esterni Dinkci e Behrens, mentre Maloney e Schimmer agiranno al centro del campo. Sulla trequarti Conteh e Pieringer alle spalle dell’unica punta Viet.

L’Hoffenheim dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con Baumann in porta; difesa formata da Coufal, Hajdari, Akpoguma e Gendrey. A centrocampo Avdullahu, Burger ed Engels, mentre il tridente offensivo sarà composto da Asllani, Kramaric e Touré.

Heidenheim (3-4-2-1): Müller; Gimber, Mainka, Honsak; Dinkci, Maloney, Schimmer, Behrens; Conteh, Pieringer; Viet.

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Coufal, Hajdari, Akpoguma, Gendrey; Avdullahu, Burger, Engels; Asllani, Kramaric, Touré.

