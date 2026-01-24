Heidenheim-Lipsia: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in TV

Heidenheim-Lipsia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Alla Voith-Arena va in scena una sfida dal peso specifico enorme per entrambe le squadre. Heidenheim e RB Lipsia si affrontano nella 19ª giornata di Bundesliga con obiettivi molto diversi ma una pressione simile sulle spalle.

I padroni di casa cercano punti vitali per restare aggrappati alla corsa salvezza, mentre gli ospiti non possono permettersi ulteriori passi falsi nella rincorsa a un posto in Champions League. Il divario tecnico è evidente, ma il momento psicologico rende il match meno scontato di quanto dica la classifica.

Qui Heidenheim — L’Heidenheim arriva alla sfida in una fase estremamente delicata della stagione. I risultati recenti raccontano una squadra in grande difficoltà, soprattutto sul piano difensivo, incapace di trovare continuità e spesso punita al primo errore.

La classifica è impietosa e il morale non è dei migliori, anche perché gli scontri diretti per la salvezza non hanno portato la svolta sperata. In casa resta l’ultima vera ancora: l’intensità, l’orgoglio e la necessità di fare punti davanti al proprio pubblico per non scivolare ulteriormente. La sensazione è quella di una squadra che gioca con il peso dell’urgenza addosso, dove ogni partita assume i contorni di un’ultima chiamata.

Qui Lipsia — Il RB Lipsia, dal canto suo, arriva a Heidenheim con tanta voglia di riscatto. L’ultima uscita ha lasciato scorie pesanti, sia nel risultato che nella fiducia, ma la posizione in classifica resta solida e le ambizioni europee sono ancora tutte intatte.

Gli ospiti sanno di avere qualità, profondità e ritmo nettamente superiori, ma devono dimostrarlo con una prestazione concreta e senza cali di concentrazione. La trasferta nasconde insidie soprattutto sul piano mentale: dopo una batosta, reagire nel modo giusto è fondamentale per non trasformare un incidente in una crisi.

Probabili formazioni — Heidenheim (4-2-3-1) Ramaj; Busch, Mainka, Gimber, Stergiou; Schöppner, Dorsch; Ibrahimović, Beck, Honsak; Pieringer R

Lipsia (4-3-3): Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

