Heidenheim-Stoccarda, sfida domenicale pomeridiana che chiude il 23° turno di Bundesliga e mette di fronte due squadre in lotta per obiettivi differenti: i padroni di casa si giocano le ultime chance per la salvezza; ospiti a caccia di punti fondamentali per restare aggrappati alla zona Europa.
Heidenheim-Stoccarda
Heidenheim-Stoccarda
Qui Heidenheim—
L’Heidenheim occupa attualmente l’ultimo posto in classifica con appena 13 punti raccolti in 22 giornate. Il bilancio stagionale parla chiaro: tre vittorie, quattro pareggi e ben quindici sconfitte, con 19 gol segnati e addirittura 48 subiti. Numeri che fotografano una squadra in evidente difficoltà, soprattutto sul piano difensivo, dove la media di oltre due reti incassate a partita pesa in maniera determinante.
Qui Stoccarda—
Di tutt’altro spessore il momento dello Stoccarda, quarto in classifica a quota 42 punti. La squadra di Hoeneß sta disputando una stagione di alto livello e punta con decisione alla qualificazione europea. Nell’ultimo turno è arrivato un convincente 3-1 contro il Colonia, ulteriore conferma di una formazione solida, intensa e concreta.
Heidenheim-Stoccarda, probabili formazioni—
Heidenheim (3-4-2-1) Ramaj; Busch, Mainka (c), Gimber; C. Conteh, Niehues, Schöppner, Behrens; Dinkci, Ibrahimović; Pieringer
Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor (c), Stiller; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirović
