Guarda gratis in streaming la gara di Bundesliga tra Heidenheim e Werder Brema: su Bet365 puoi seguire la diretta live

Carmine Panarella 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 14:22)

Si riparte con la Bundesliga in Germania, che ci propone da subito un palinsesto ricco di sfide equilibrate. Tra queste, spicca sabato 18 ottobre alle ore 15:30 il match Heidenheim-Werder Brema, già decisivo per questa parte di stagione. Per entrambe le compagini sarà fondamentale andare a punti, per muovere la classifica e cercare di dare una svolta ad un inizio di stagione complicato. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Heidenheim-Werder BremaGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Heidenheim-Werder Brema in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Bundesliga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Heidenheim-Werder Brema. Vale in diretta live. Il match, in programma sabato 18 ottobre alle 15:30, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Padroni di casa ultimi in classifica con soli 3 punti conquistati fino a questo punto. Sicuramente non è stato un inizio di campionato da ricordare per l'Heidenheim, che adesso è chiamato tra le mura casalinghe a dare un segnale forte per poter risalire la china e invertire un trend per ora più che negativo. Non sarà affatto semplice però, perché dall'altro lato il Werder Brema è a caccia di punto dopo una partenza non ottimale: per gli ospiti sono 7 i punti conquistati, che valgono il dodicesimo posto in classifica.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Werder Brema — Heidenheim (4-1-4-1): Ramaj, Fohrenbach, Sierseleben, Mainka, Traoré, Niehues, Ibrahimovic, Dorsch, Schoppner, Kerber, Sorensen. Allenatore: Frank Schmidt

Werder Brema (4-3-3): Hein, Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu, Stage, Lynen, Puertas, Njinmah, Schmid, Mbangula. Allenatore: Horst Steffen