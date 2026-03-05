Heracles-Utrecht: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Heracles-Utrecht in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 5 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 15:58)

Fino a qualche settimana fa la partita tra Heracles Almelo e FC Utrecht sembrava poter essere un vero e proprio scontro diretto per evitare la zona retrocessione. Oggi però lo scenario è completamente diverso.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Heracles-Utrecht in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Eredivisie.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Heracles-Utrecht nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — La formazione ospite ha infatti raccolto dieci punti nelle ultime quattro giornate di Eredivisie, compreso il successo per 2-0 contro l’AZ Alkmaar nell’ultimo turno. Una striscia di risultati positivi che ha permesso all’Utrecht di allontanarsi dalla parte bassa della classifica e di avvicinarsi addirittura alla zona playoff, quella che consente di partecipare al mini torneo nazionale che assegna un posto nella UEFA Europa Conference League.

Situazione opposta per l’Heracles: nelle stesse quattro partite la squadra non è riuscita a conquistare neanche un punto, scivolando così all’ultimo posto in classifica. Il distacco è ora di cinque lunghezze dal terzultimo posto e di otto dalla salvezza diretta, senza passare dagli spareggi, rendendo la situazione decisamente complicata.