Hertha Berlino-Friburgo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della DFB Pokal su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 10 febbraio - 00:52

Sfida da dentro o fuori all’Olympiastadion di Berlino, dove Hertha e Friburgo si giocano l’accesso alle semifinali di DFB-Pokal. Di fronte una squadra di 2. Bundesliga in grande fiducia e un club di Bundesliga abituato a palcoscenici importanti: una gara secca che promette intensità, ritmo e margini d’errore ridottissimi.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis i quarti di finale di DFB Pokal:

Hertha Berlino-Friburgo: dove vedere la DFB Pokal in Streaming e in Tv — La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Hertha Berlino — L’Hertha si presenta all’appuntamento con una striscia positiva aperta all'inizio di dicembre. La squadra di Stefan Leitl ha trovato continuità soprattutto nei risultati — anche con diversi pareggi — e nell’ultimo turno di campionato ha mandato un segnale forte con il netto 3-0 contro l’Elversberg. Il fattore campo e la possibilità di avvicinarsi a una semifinale di coppa che manca dal 2016 rappresentano motivazioni extra.

Qui Friburgo — Il Friburgo arriva dalla vittoria di misura per 1-0 sul Werder Brema, decisa nelle prime fasi e difesa con carattere anche in inferiorità numerica. La squadra di Julian Schuster sta vivendo una stagione solida tra campionato ed Europa, ma il rendimento esterno non è impeccabile, con poche vittorie lontano da casa rispetto al totale delle trasferte.

Hertha Berlino-Friburgo, probabili formazioni — Hertha Berlino (4-2-3-1): Ernst; Eitschberger, Leistner, Gechter, Karbownik; Seguin, Klemens; Winkler, Cuisance, Reese; Schüler

Friburgo (4-2-3-1): Müller; Ogbus, Ginter, Rosenfelder, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Höler

