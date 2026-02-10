Hertha Berlino-Friburgo: dove vedere la DFB Pokal in Streaming e in Tv

Sfida da dentro o fuori all’Olympiastadion di Berlino, dove Hertha e Friburgo si giocano l’accesso alle semifinali di DFB-Pokal. Di fronte una squadra di 2. Bundesliga in grande fiducia e un club di Bundesliga abituato a palcoscenici importanti: una gara secca che promette intensità, ritmo e margini d’errore ridottissimi.
Qui Hertha Berlino—
L’Hertha si presenta all’appuntamento con una striscia positiva aperta all'inizio di dicembre. La squadra di Stefan Leitl ha trovato continuità soprattutto nei risultati — anche con diversi pareggi — e nell’ultimo turno di campionato ha mandato un segnale forte con il netto 3-0 contro l’Elversberg. Il fattore campo e la possibilità di avvicinarsi a una semifinale di coppa che manca dal 2016 rappresentano motivazioni extra.
Qui Friburgo—
Il Friburgo arriva dalla vittoria di misura per 1-0 sul Werder Brema, decisa nelle prime fasi e difesa con carattere anche in inferiorità numerica. La squadra di Julian Schuster sta vivendo una stagione solida tra campionato ed Europa, ma il rendimento esterno non è impeccabile, con poche vittorie lontano da casa rispetto al totale delle trasferte.
Hertha Berlino-Friburgo, probabili formazioni—
Hertha Berlino (4-2-3-1): Ernst; Eitschberger, Leistner, Gechter, Karbownik; Seguin, Klemens; Winkler, Cuisance, Reese; Schüler
Friburgo (4-2-3-1): Müller; Ogbus, Ginter, Rosenfelder, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Höler
