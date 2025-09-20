Hertha Berlino-Paderborn: dove vedere la Bundesliga 2 in Tv e in Streaming

All'Olympiastadion, nel match valido per la sesta giornata della Bundesliga 2 ., l’Hertha Berlino ospita il Paderborn in una gara che può pesare parecchio per la classifica e il morale di entrambe le squadre. I berlinesi cercano continuità dopo un avvio complicato, mentre il Paderborn vuole confermarsi nelle zone medio-alte nonostante le difficoltà in trasferta.
HERTHA BERLINO PADERBORN DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA 2 LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la sesta giornata della Bundesliga 2, Hertha Berlino-Paderborn, in programma sabato 20 settembre alle ore 13:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Hertha Berlino—
La squadra allenata da Stefan Leitl si trova al quattordicesimo posto con soli 5 punti conquistati. Il bilancio fin qui parla di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con 4 gol fatti e 4 subiti. L’Hertha ha mostrato progressi nell’ultima giornata grazie al successo netto per 3-0 contro l’Hannover, che ha dato fiducia all’ambiente. Tuttavia, il rendimento interno resta una nota dolente: solo un punto raccolto nelle due partite giocate a Berlino. Per fare un salto di qualità servirà maggiore concretezza sotto porta e solidità difensiva.
Qui Paderborn—
Il Paderborn, guidato da Ralf Kettemann, ha avuto un avvio più convincente: 8 punti in cinque gare, frutto di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La squadra ha un rendimento equilibrato, con 5 gol fatti e 4 subiti, ma resta il problema delle trasferte: lontano da casa non è ancora arrivato un successo, solo due pari. L’ultimo successo casalingo contro il Bochum ha però dato slancio e fiducia a una formazione che si conferma competitiva e difficile da affrontare.
Hertha Berlino-Paderborn, probabili formazioni—
HERTHA BERLINO (4-4-2): Ernst; Zeefuik, Dardai, Leistner, Eitschberger; Cuisance, Eichorn, Jensen, Winkler; Reese, Kownacki. Allenatore: Stefan Leitl
PADERBORN (3-4-2-1): Seimen; Curda, Gotze, Brackelmann; Batzner, Hansen, Castaneda, Obermair; Bilbija, Baur; Tigges. Allenatore: Ralf Kettemann
