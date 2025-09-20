Hertha Berlino-Paderborn: dove vedere la Bundesliga 2 in Tv e in Streaming

La squadra allenata da Stefan Leitl si trova al quattordicesimo posto con soli 5 punti conquistati. Il bilancio fin qui parla di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con 4 gol fatti e 4 subiti. L’Hertha ha mostrato progressi nell’ultima giornata grazie al successo netto per 3-0 contro l’Hannover , che ha dato fiducia all’ambiente. Tuttavia, il rendimento interno resta una nota dolente: solo un punto raccolto nelle due partite giocate a Berlino. Per fare un salto di qualità servirà maggiore concretezza sotto porta e solidità difensiva.

Qui Paderborn

Il Paderborn, guidato da Ralf Kettemann, ha avuto un avvio più convincente: 8 punti in cinque gare, frutto di due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. La squadra ha un rendimento equilibrato, con 5 gol fatti e 4 subiti, ma resta il problema delle trasferte: lontano da casa non è ancora arrivato un successo, solo due pari. L’ultimo successo casalingo contro il Bochum ha però dato slancio e fiducia a una formazione che si conferma competitiva e difficile da affrontare.