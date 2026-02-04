Hibernian-Dundee Utd: streaming gratis e diretta live

All’Easter Road, mercoledì 4 febbraio 2026 alle 20:45, si sfidano Hibernian–Dundee United in una sfida importante per la zona centrale della Scottish Premiership. I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria per consolidare il posto...

Stefano Sorce 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 02:08)

All’Easter Road, mercoledì 4 febbraio 2026 alle 20:45, si sfidano Hibernian-Dundee United in una sfida importante per la zona centrale della Scottish Premiership. I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria per consolidare il posto nella top six, mentre gli ospiti cercano una scossa dopo settimane difficili.

Il momento delle due squadre — La stagione dell’Hibernian è iniziata in salita. Le eliminazioni estive dalle coppe europee – prima contro il Midtjylland in Europa League e poi contro il Legia Varsavia in Conference League – hanno pesato anche sull’avvio di campionato, dove la squadra di David Gray ha raccolto una sola vittoria nelle prime sette giornate. Dopo quel periodo complicato, però, la svolta è arrivata con il netto 4-0 rifilato al Livingston. Da lì in avanti gli Hibs hanno cambiato passo, risalendo progressivamente la classifica. Nelle 16 partite successive sono arrivati sette successi, quattro pareggi e cinque sconfitte, risultati che hanno portato l’Hibernian al quinto posto con 36 punti, otto in più rispetto all’Aberdeen settimo.

Annata decisamente più complicata per il Dundee United, lontano dai livelli mostrati nella scorsa stagione chiusa al quarto posto. Anche per i Tangerines l’avventura europea si è chiusa presto, con l’eliminazione ai rigori contro il Rapid Vienna nei preliminari di Conference League. In campionato la squadra di Jim Goodwin occupa l’ottava posizione con 25 punti in 23 partite, frutto di cinque vittorie, dieci pareggi e otto sconfitte. Il problema principale è la continuità: Dundee United arriva a questa sfida con tre sconfitte consecutive in Premiership, mentre l’unica vittoria recente è arrivata in FA Cup contro l’Ayr United.

Le probabili formazioni di Hibernian-Dundee Utd — L’Hibernian dovrebbe confermare il 3-4-1-2, puntando su equilibrio e intensità. Sallinger sarà il portiere, protetto da una difesa a tre con Kiranga, Hanley e Iredale. Sulle corsie agiranno Megwa e Obita, mentre in mezzo Newell e Barlaser avranno il compito di gestire ritmo e coperture. Alle spalle delle punte, Andrews supporterà Boyle e Youan, chiamati ad attaccare la profondità.

Il Dundee United dovrebbe rispondere con un 3-4-3 compatto. Brewer tra i pali, difesa con Cleall-Harding, Graham e Keresztes. A centrocampo Strain e Ferry agiranno sulle fasce, con Stephenson e Sibbald centrali. In attacco spazio a Sapsford, Moller e Trapanovski, incaricati di sfruttare le ripartenze.

HIBERNIAN: Sallinger; Kiranga, Hanley, Iredale; Megwa, Newell, Barlaser, Obita; Andrews; Boyle, Youan.

DUNDEE UNITED: Brewer; Cleall-Harding, Graham, Keresztes; Strain, Stephenson, Sibbald, Ferry; Sapsford, Moller, Trapanovski.

