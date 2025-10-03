Hoffenheim-Colonia: diretta TV e streaming LIVE del match

Prima partita del turno di Bundesliga, dove e come seguire la sfida tra Hoffenheim e Colonia

Michele Massa 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 10:17)

Come antipasto della giornata di Bundesliga, venerdì 3 ottobre alle ore 20:45 andrà in scena la partita tra Hoffenheim e Colonia. Una partita che storicamente ha sempre regalato tante emozioni ai tifosi, con due squadre in piena salute che cercano di raccogliere i propri obiettivi stagionali. Con Bet365 puoi seguire la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Hoffenheim-Colonia in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi seguire la gara in tempo reale? La diretta streaming è disponibile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli utenti registrati: basta creare un nuovo profilo tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e potrai accedere non solo al ricco calendario di eventi sportivi offerto da Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, utili per analizzare ogni fase della sfida.

Un’opportunità da non perdere per vivere da vicino tutte le emozioni della Bundesliga, ovunque ti trovi. Apri il tuo conto Bet365, attivalo e goditi gratuitamente lo streaming della partita.

Il momento delle due squadre — I biancoblù arrivano dal pareggio con il Friburgo, un risultato che conserva l’imbattibilità fuori casa e conferma i progressi evidenti della squadra. Rispetto alla scorsa stagione sono emersi diversi miglioramenti, tra cui la maturità nel sapersi accontentare quando la partita non permette di ottenere di più.