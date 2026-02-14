Hoffenheim-Friburgo: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

Hoffenheim-Friburgo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Sfida chiave della 22ª giornata di Bundesliga tra due squadre che guardano all’Europa, seppur con ambizioni diverse. Alla PreZero Arena, l’Hoffenheim cerca riscatto dopo il pesante KO contro il Bayern Monaco, mentre il Friburgo arriva con entusiasmo dopo una vittoria sofferta ma preziosa contro il Werder Brema.

Qui Hoffenheim — L’Hoffenheim arriva dalla brusca frenata dell’Allianz Arena, un 5-1 contro il Bayern Monaco condizionato fortemente dall’espulsione nel primo tempo. Una sconfitta pesante nel punteggio, ma meno negativa nelle sensazioni, come sottolineato anche dallo staff tecnico.

Prima di quel passo falso, i biancoazzurri avevano infilato cinque vittorie consecutive, dimostrando solidità, continuità e grande efficacia offensiva. In casa il rendimento è impressionante: sette vittorie interne di fila, con 24 gol segnati davanti ai propri tifosi.

Qui Friburgo — Il Friburgo si presenta a questa trasferta con il morale alto grazie al successo per 1-0 sul Werder Brema, maturato nonostante l’inferiorità numerica nella ripresa. Tre punti pesanti che rilanciano le ambizioni europee della squadra.

Il problema principale resta il rendimento esterno: una sola vittoria nelle ultime nove trasferte di Bundesliga e una tendenza a soffrire soprattutto nella seconda metà di gara. I numeri parlano chiaro: 17 dei 22 gol subiti fuori casa sono arrivati nel secondo tempo, segnale di un calo fisico e mentale quando la pressione aumenta.

Hoffenheim-Friburgo, probabili formazioni — HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann (c); Coufal, Hranáč, Kabak, Hajdari; Prömel, Avdullahu, Burger; Kramarić; Asllani, Touré

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Rosenfelder, Günter (c); Eggestein, Osterhage; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic

