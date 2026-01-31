La 20ª giornata di Bundesliga mette di fronte una delle squadre più in forma del campionato e una formazione chiamata a reagire dopo un duro stop. Hoffenheim-Union Berlino si affrontano sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:30, in una sfida che può dire molto sulle ambizioni europee dei padroni di casa e sulle residue speranze degli ospiti.
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
L’Hoffenheim arriva a questo appuntamento nel miglior momento della propria stagione. I biancoblù sono reduci da quattro vittorie consecutive nel 2026, ultima delle quali lo 0-2 sul campo del Werder Brema, e occupano attualmente il terzo posto in classifica con 39 punti. Numeri importanti, accompagnati da un’identità di gioco chiara e da una fase offensiva estremamente produttiva. La squadra allenata da Ilzer è diventata una delle realtà più temibili del campionato: aggressiva, intensa e capace di segnare con continuità anche in assenza di alcuni interpreti chiave. Il dato dei 40 gol segnati in 19 giornate certifica un rendimento offensivo da big.
Situazione diversa per l’Union Berlino, che si presenta alla sfida dopo il pesante 0-3 interno contro il Borussia Dortmund. I berlinesi sono noni con 24 punti e sembrano ormai lontani dalla corsa europea, anche se il rendimento esterno resta uno dei pochi aspetti positivi di questa fase della stagione.
Le probabili formazioni di Hoffenheim-Union—
L’Hoffenheim dovrebbe confermare il 4-4-1-1, con Baumann tra i pali e una linea difensiva solida. Qualche assenza pesante, ma la profondità della rosa consente ampie soluzioni. L’Union Berlino risponderà con il 3-4-1-2, puntando su densità centrale e gioco diretto. Anche qui non mancano le defezioni, soprattutto sugli esterni.
Hoffenheim (4-4-1-1) Baumann; Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo; Kramarić, Avdullahu, Prömel, Prass; Asllani; Lemperle
Union Berlino (3-4-1-2) Rønnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Haberer, Khedira, Kemlein, Juranović; Jeong; Ilić, Ansah.
