Ci sono partite che non si giocano con prudenza. Partite che si avvicinano lentamente, con quello sguardo provocatorio di chi sa già che prima o poi qualcuno perderà il controllo. Sabato 9 maggio 2026, alle 15:30, l’Hoffenheim e il Werder Brema si ritroveranno una davanti all’altra con bisogni diversi ma con la stessa urgenza addosso. L’Hoffenheim vuole continuare a inseguire la Champions League, il Werder invece cerca ancora quel punto che gli permetterebbe di respirare davvero. E in certe partite succede sempre così: uno prova a dominare, l’altro prova a resistere, ma alla fine basta un momento, un errore, un vuoto improvviso, per cambiare completamente la storia. L’Hoffenheim arriva da un folle 3-3 contro lo Stoccarda, una gara piena di emozioni e rimpianti, che ha lasciato aperta la corsa europea. Il Werder invece porta addosso le ferite del ko contro l’Augsburg e la sensazione di essere ancora troppo vulnerabile quando gli avversari aumentano il ritmo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HOFFENHEIM-WERDER BREMA CLICCA SU BET365.

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Il momento dell’Hoffenheim

La squadra di Ilzer continua a vivere un finale di stagione ad alta tensione. La lotta Champions è apertissima e ogni partita pesa tantissimo. L’Hoffenheim resta una squadra offensivamente molto pericolosa, capace di segnare con continuità e di creare tante occasioni. Kramaric è nel suo classico momento “caldo”: doppietta nell’ultimo turno e quattro gol nelle ultime tre gare. Il problema principale resta però l’equilibrio difensivo. I tedeschi concedono ancora troppo e spesso si complicano partite che sembrano già controllate.

Il momento del Werder Brema

Il Werder arriva invece con una pressione diversa. La salvezza è vicina, ma non ancora matematica, e la sconfitta contro l’Augsburg ha riaperto qualche paura. La squadra di Thioune continua a soffrire molto nelle transizioni difensive e contro un Hoffenheim così offensivo questo rischio potrebbe diventare enorme. Servirà una partita ordinata, fisica e soprattutto attenta mentalmente. Occhi puntati anche su Mbangula, che dopo il buon ingresso nell’ultima gara spera di trovare più spazio dal primo minuto.

Probabili formazioni di Hoffenheim-Werder Brema

L’Hoffenheim dovrebbe confermare il 4-3-3 offensivo visto nelle ultime settimane. Kramaric agirà in una posizione molto libera, cercando di legare centrocampo e attacco, mentre Lemperle e Touré avranno il compito di allargare la difesa avversaria. In mezzo al campo Avdullahu e Burger dovranno garantire equilibrio nelle transizioni.

Il Werder Brema dovrebbe invece schierarsi con un 4-2-3-1 più prudente, puntando sulle accelerazioni di Njinmah e sulla qualità di Schmid tra le linee. Fondamentale il lavoro di Stage e Lynen in fase di contenimento per evitare che l’Hoffenheim possa prendere il controllo del ritmo partita.

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Burger; Lemperle, Asllani, Touré.

Werder Brema (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen; Puertas, Njinmah, Schmid; Milosevic.

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