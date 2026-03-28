La sfida NBA tra Hornets e Celtics si gioca alle ore 00:00 tra domenica 29 marzo e lunedì 30 marzo. Gli Hornets vogliono sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Celtics puntano a un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI HORNETS-CELTICS SU BET365
La diretta streaming
Hornets-Celtics diretta tv NBA: dove vedere lo streaming live gratis
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Hornets cercheranno di imporre ritmo e intensità offensiva, sfruttando il fattore campo per mettere pressione agli avversari.
I Celtics proveranno a rispondere con organizzazione e qualità offensiva, puntando su un gioco equilibrato per portare a casa una vittoria importante in trasferta.
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