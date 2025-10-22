Hornets-Nets, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla Nba

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 01:02)

Ricomincia il più grande spettacolo del mondo: la Nba, il meglio che la palla a spicchi americana può offrire. Uno dei match più intensi di queste prime partite è quello tra Charlotte Hornets e Brooklyn Nets, che si terrà giovedì alle ore 01:00 Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Charlotte Hornets e Brooklyn Nets, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del più grande spettacolo del mondo.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Hornets-Nets” nella sezione Live Streaming.

Com'è andata l'ultima stagione — Gli Charlotte Hornets e i Brooklyn Nets ripartono verso una nuova stagione, sperando possa andare meglio di quella precedente. Infatti, nessuna delle due franchigie lo scorso anno è riuscita ad avanzare fino ai playoff. La squadra della Carolina del Nord, soprattuto, ha chiuso l'ultimo campionato al penultimo posto nella Eastern Conference.

La franchigia di Brooklyn, invece, ha strappato un posizionamento leggermente migliore, ma comunque non sufficiente per staccare il pass verso la post season. Quest'anno gli Hornets faranno - ancora - affidamento a Lamelo Ball, la star della franchigia. Brooklyn, invece, punterà su Cam Thomas.

Visualizza questo post su Instagram

I probabili quintetti di Charlotte Hornets-Brooklyn Nets — Questi dovrebbero essere i quintetti base delle due franchigie per la stagione che sta per iniziare. Charlotte e Brooklyn sono discretamente attrezzate, ma il lungo percorso fino al playoff farà emergere senz'altro qualche aspetto in più su questi roster.

Charlotte Hornets: LaMelo Ball, Kon Knueppel, Miles Bridges, Brandon Miller, Mason Plumlee.

Brooklyn Nets: Terance Mann, Cam Thomas, Egor Demin, Michael Porter Jr, Nicolas Claxton.

Non perdere Hornets-Nets, tra le sfide più avvincenti della prima giornata di Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.