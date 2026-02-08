Lo streaming gratis della gara di NBA Hornets-Pistons: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 14:22)

La notte NBA fa tappa allo Spectrum Center, dove gli Charlotte Hornets ospitano i Detroit Pistons in una sfida tra due squadre a caccia di continuità. Il match è in programma nella notte tra lunedì 9 febbraio e martedì 10 febbraio alle ore 01:00, un appuntamento importante per entrambe per muovere la classifica e trovare segnali positivi nel cuore della stagione.

Hai tre possibilità per guardare Hornets-Pistons in streaming gratis:

Dove vedere Hornets-Pistons in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Hornets-Pistons è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione pratica per seguire l’NBA da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Hornets-Pistons nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — I Charlotte Hornets scendono in campo con l’obiettivo di sfruttare il fattore casa e dare continuità alle proprie prestazioni, cercando una vittoria che possa rilanciare fiducia e morale. La squadra di Charlotte punta su ritmo e intensità per provare a indirizzare il match fin dalle prime battute.

I Detroit Pistons, dal canto loro, affrontano la trasferta con la volontà di sorprendere e portare a casa un successo prezioso. Per Detroit questa gara rappresenta un banco di prova importante per valutare i progressi del gruppo e la capacità di restare competitivo anche lontano dal proprio parquet.