Lo streaming gratis della gara di NBA Hornets-Sixers: la sfida in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 13:06)

La notte NBA si accende allo Spectrum Center, dove gli Charlotte Hornets ospitano i Philadelphia 76ers per una sfida che mette in palio punti pesanti nella Eastern Conference. Il match è in programma nella notte tra lunedì 26 gennaio e martedì 27 gennaio alle ore 01:00, con i padroni di casa dodicesimi a Est e gli ospiti sesti sempre nella Eastern Conference.

Hai tre possibilità per guardare Hornets-Sixers in streaming gratis:

Dove vedere Hornets-Sixers in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Hornets-Sixers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per ottenere l’accesso allo streaming live, oltre a un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione comoda e completa per seguire l’NBA da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che permettono di vivere l’intera gara minuto per minuto.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Hornets-Sixers nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Gli Hornets, attualmente dodicesimi nella Eastern Conference, cercano continuità e una vittoria di prestigio contro un’avversaria di alto livello per rilanciare le proprie ambizioni e dare un segnale al campionato. Di fronte troveranno i Sixers, sesti a Est, squadra solida e strutturata, abituata a gestire partite di questo peso e determinata a consolidare la propria posizione nelle zone nobili della classifica.

Il confronto promette ritmo e intensità, con Charlotte chiamata a una prova di grande energia e Philadelphia pronta a sfruttare esperienza e profondità del roster per indirizzare la gara.