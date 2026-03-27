La sfida NBA tra Hornets e Sixers si gioca sabato 28 marzo alle ore 23:00. Gli Hornets vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Sixers cercano un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference.
La diretta streaming
Hornets-Sixers streaming gratis della NBA: dove guardare la diretta tv live
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Hornets cercheranno di imporre ritmo e intensità, puntando su un gioco rapido per mettere in difficoltà gli avversari.
I Sixers proveranno a rispondere con fisicità e organizzazione, sfruttando il proprio talento offensivo per controllare la partita.
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