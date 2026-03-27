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Hornets-Sixers streaming gratis della NBA: dove guardare la diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara Hornets-Sixers: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Hornets e Sixers si gioca sabato 28 marzo alle ore 23:00. Gli Hornets vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Sixers cercano un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference.

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La diretta di Hornets-Sixers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Hornets-Sixers.

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    • Il momento delle due squadre

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    Gli Hornets cercheranno di imporre ritmo e intensità, puntando su un gioco rapido per mettere in difficoltà gli avversari.

    I Sixers proveranno a rispondere con fisicità e organizzazione, sfruttando il proprio talento offensivo per controllare la partita.

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