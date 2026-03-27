La sfida NBA tra Hornets e Sixers si gioca sabato 28 marzo alle ore 23:00. Gli Hornets vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Sixers cercano un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference.

Dove vedere Hornets-Sixers in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Hornets-Sixers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.