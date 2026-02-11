Houston-Clippers: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Houston-Clippers in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 14:20)

Nella notte del 12 febbraio, la sfida tra Rockets e Clippers riscalda l'atmosfera con una partita che promette colpi spettacolari e un risultato non scontato.

Dove vedere Rockets-Clippers in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA.

Il momento delle due squadre — Le due squadre arrivano a questo appuntamento estremamente motivate, con obiettivi chiari e ancora tutti da conquistare in ottica playoff. Houston vuole consolidare la propria posizione tra le prime sei della Western Conference per evitare il play-in, mentre Los Angeles punta a chiudere tra le prime dieci per garantirsi l’accesso proprio al torneo di spareggio.

Sarà il secondo confronto tra Rockets e Clippers nel giro di due giorni, una circostanza che aggiunge ulteriore interesse alla sfida. Nel precedente incontro, disputato sullo stesso parquet, Houston è riuscita a imporsi, dimostrando solidità e maggiore lucidità nei momenti decisivi. Resta da capire se i padroni di casa riusciranno a ripetersi o se i Clippers sapranno reagire e prendersi la rivincita.

I numeri raccontano una rivalità storicamente equilibrata, ma con un leggero vantaggio per la squadra di Los Angeles. Nei 60 precedenti complessivi, infatti, i Rockets hanno conquistato 25 vittorie, mentre i Clippers hanno festeggiato in 35 occasioni. Anche dal punto di vista offensivo entrambe le squadre mostrano una chiara propensione ad alti ritmi: Houston viaggia a una media di 108,12 punti segnati a partita, mentre Los Angeles fa leggermente meglio con 110,83 punti. Il totale medio degli incontri tra le due formazioni sfiora i 219 punti, un dato che conferma la tendenza a gare spettacolari e combattute.

L’ultimo precedente risale all’11 febbraio 2026, quando sul parquet di casa i Rockets si imposero in una sfida tirata con il punteggio di 102-95. Un risultato che testimonia quanto l’equilibrio possa fare la differenza anche nei dettagli. Alla luce di questi elementi, ci si può aspettare un’altra partita intensa, giocata punto a punto, in cui motivazioni, condizione fisica e capacità di adattamento rispetto alla gara precedente potrebbero rivelarsi decisive per l’esito finale.