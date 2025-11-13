Houston Rockets-Portland Blazers: Diretta TV e live gratis

Houston sfida Portland per l'NBA: Rockets in crescita, Blazers in cerca di continuità. Palla a due nella notte tra venerdì e sabato 15 novembre alle 02:00. Scopri come vederlo gratis su Bet365

Stefano Sorce 13 novembre - 22:54

La notte di venerdì, alle ore 02,00 si accende alla Toyota Center di Houston: i Rockets ospitano i Trail Blazers in una sfida valida per l'NBA. Guarda ora Houston Rockets-Portland Blazers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Houston Rockets-Portland Blazers in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365.

Il momento delle due squadre — Houston si presenta con un record di 7 vittorie e 3 sconfitte, quarto posto nella Western Conference al momento. I Rockets stanno cercando di tradurre il talento individuale in una squadra più solida e concreta: con leader come Kevin Durant in attacco e Alperen Sengun sotto canestro, la squadra texana vuole confermarsi anche tra le migliori formazioni della lega. Il fattore campo conta, e la Toyota Center è pronta a spingere la squadra locale a mantenere il ritmo alto.

I Blazers, invece, registrano un record di 6 vittorie e 5 sconfitte e occupano una posizione più defilata nella Western Conference. Il roster di Portland ha ancora bisogno di maggiore regolarità, ma le potenzialità ci sono: con giovani talenti e qualche veterano esperto, la squadra del Oregon può mettere in difficoltà chiunque quando trova la giusta energia. Questo trasferta ad Houston rappresenta una chance per rilanciare il proprio cammino.

I probabili quintetti base di Rockets-Blazers — Rockets: Okogie, Thompson, Sengun, Smith, Durant. Coach: Udoka.

Blazers: Camara, Avdjia, Clingan, Sharpe, Holiday. Coach: Billups.

