Houston-San Diego, Streaming Live e Diretta Tv: dove vedere la MLS gratis

Houston-San Diego, 33° turno della MLS: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 22:21)

Houston-San Diego è la sfida valida per il 33° turno di MLS, in programma nella notte tra sabato 4 ottobre e domenica 5 ottobre. Calcio d'inizio fissato alle ore 02:30. Ospiti primi in classifica e già ai playoff, ma reduci da tre partite senza vittoria. Stagione deludente per la squadra di casa che non ha più nulla da chiedere alla regular season, essendo già stati estromessi dalla corsa alle posizione che contano.

Dove vedere Houston-San Diego in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà visibile su Bet365 e Apple Tv.

Qui Houston — La stagione degli arancioni è stata un continuo su e giù: 22ª posizione, 36 punti e una difesa che ha già incassato 52 gol. In casa il rendimento è fragile (solo 5 successi in 16 gare), segno che il fattore campo non basta a trasformare il Dynamo in una squadra affidabile. Eppure qualche segnale di vita c’è: 2 vittorie nelle ultime 5 partite e un attacco che ogni tanto si accende (41 reti stagionali). L’ultimo precedente col San Diego, vinto 4-3, resta un ricordo che alimenta fiducia: Houston arriva a questa sfida affamata di punti e con la voglia di colpire ancora.

Qui San Diego — Dall’altra parte, una delle rivelazioni della stagione: 4ª forza della MLS con 57 punti e un rendimento esterno da vera big (10 vittorie su 15 trasferte). L’attacco funziona (56 gol fatti), la difesa regge (39 subiti) e i numeri raccontano di una squadra costruita per stare in alto. Ma attenzione: nelle ultime 5 uscite il passo si è rallentato (solo 1 vittoria), con la brutta sconfitta interna contro San Jose che ha lasciato qualche dubbio. Nonostante la flessione, il San Diego di Varas arriva a Houston con la consapevolezza di avere più qualità e più continuità.

Houston-San Diego, probabili formazioni — HOUSTON DYNAMO (4-2-3-1): Bond, Dorsey, Awodesu, Bartlow, Andrade, Artur, Urso, Bassi, Lingr, Ennali, Ponce. Allenatore: Ben Olsen

SAN DIEGO (4-3-3): Dos Santos, Harangi, Mcvey, Duah, Pilcher, Godoy, Tverskov, Valakari, Dreyer, Pellegrino, Lozano. Allenatore: Mikey Varas