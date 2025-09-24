Nell'infrasettimanale del calcio europeo c'è anche la Carabao Cup con un turno emozionante. In Inghilterra, il pallone continua a rotolare e oggi mercoledì 24 settembre alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra Huddersfield e Manchester City.
CARABAO CUP
Huddersfield-Manchester City: dove vedere la partita in diretta TV e streaming
Dove vedere Huddersfield-Manchester City in diretta TV e in streaming LIVE—
Il momento delle due squadre—
Il Manchester City torna in campo dopo la vittoria contro il Napoli in Champions League e il pareggio sul campo dell’Arsenal, affrontando in trasferta una formazione di terza divisione come l’Huddersfield. Nella scorsa stagione i Terriers non sono riusciti a centrare i playoff nella loro prima annata in League One dopo la retrocessione, chiudendo al 10° posto, a 14 punti dalla zona promozione: un risultato deludente che quest’anno vogliono lasciarsi alle spalle. Per ora la reazione c’è, anche se la stagione è ancora lunga.
La squadra di Pep Guardiola sarà accompagnata da un nutrito gruppo di tifosi per questa breve trasferta – meno di un’ora di auto e poco più in treno (nonostante la stazione sia momentaneamente chiusa). I 3521 biglietti riservati nel “South Stand” sono infatti andati esauriti in tempi record, complice anche la capienza ridotta dovuta ai lavori per l’installazione di un nuovo maxischermo.
Le probabili formazioni di Huddersfield-Manchester City—
Huddersfield Town (4-2-3-1): Nichols; Sorensen, Feeney, Wallace, Roughan; Vost, Kasumu; Charles, Castledine, Alves; Taylor. Allenatore: Grant.
Manchester City (4-1-4-1): Trafford; Nunes, Stones, Ake, Lewis; Nico Gonzalez; Bobb, Silva, Reijnders, Savinho; Foden. Allenatore: Guardiola.
