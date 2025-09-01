Huesca-Eibar, dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli Azulgranas e Los Armeros si sfidano all’Estadio El Alcoraz nella terza giornata di Segunda Division. Entrambe le squadre hanno 4 punti nelle prime due giornate: scopriamo dove vedere la partita

Stefano Sorce 1 settembre - 15:17

El Alcoraz ospiterà lunedì 1 settembre 2025 alle 19:30 la sfida tra Huesca ed Eibar, match valido per la terza giornata di Segunda Division. Le due squadre arrivano a questo appuntamento appaiate a quota 4 punti, in una gara che si preannuncia equilibrata e dalle forti ambizioni playoff.

Dove vedere Huesca-Eibar in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Huesca-Eibar alle ore 19.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn.

No es un gol, es un

⚽️ Nuestro último gol ante la @SDHuesca#HuescaEibar | #BetIArmaginak⚔️ pic.twitter.com/CqTLVX9uuA

— SD Eibar (@SDEibar) August 31, 2025

Il momento delle due squadre — L’Huesca ha iniziato la stagione con un pareggio 1-1 in casa del Leganes, seguito da un successo esterno di misura sul Mirandes (1-0). La squadra guidata da Sergi Guilló ha mostrato compattezza difensiva, subendo soltanto un gol nelle prime due giornate. La scorsa stagione gli azulgranas hanno chiuso all’ottavo posto, a cinque punti dalla zona playoff, conquistando 18 vittorie su 42 gare.

L’Eibar, invece, ha pareggiato 1-1 all’esordio contro il Malaga, prima di imporsi con un netto 3-0 sul Granada. La formazione di Benat San José, reduce dal nono posto della passata stagione, punta a riprendersi la zona playoff dopo averla sfiorata in tre delle ultime quattro stagioni.

Huesca ed Eibar si sono affrontate 14 volte in Segunda, con un bilancio leggermente favorevole ai baschi: 6 vittorie contro le 5 dei padroni di casa e 3 pareggi. Lo scorso anno entrambe le squadre vinsero in casa: 2-1 per l’Huesca a dicembre e 2-1 per l’Eibar a marzo. Negli ultimi sette scontri diretti, l’Eibar ha avuto la meglio in cinque occasioni, confermando un leggero vantaggio psicologico.

Jornada 3 #LaLigaHypermotion

⏰ 19:30h.

️ El Alcoraz.

— SD Huesca (@SDHuesca) September 1, 2025

Le probabili formazioni di Huesca-Eibar — La squadra di Guillò si dovrebbe schierare con un modulo molto coperto (5-4-1). Il 35 Sergi Enrich guiderà l'attacco, con Beltran e Kortajarena a sostegno sulle fasce. L'Eibar punterà sul nuovo acquisto Marton arrivato dall'Albacete, che sarà supportato dal talento di Nolaskoain a centrocampo e dal trio Corpas, Magunazelaia e Guruzueta.

HUESCA (5-4-1): Jimenez; Abad, Pulido, Pina, Arribas, Alonso; Beltran, Sielva, Alvarez, Kortajarena; Enrich. Allenatore: Sergi Guilló

EIBAR (4-2-3-1): Magunagoitia; Cubero, Moreno, Arbilla, Buta; Garrido, Nolaskoain; Corpas, Magunazelaia, Guruzeta; Marton. Allenatore: Benat San José