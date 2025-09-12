Huesca-Malaga: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio spagnolo per una sfida di assoluto cartello nella Serie B iberica. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 18:02)

La Segunda Division torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Huesca e Malaga. La sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 18:30, mette a confronto due nobili decadute del calcio spagnolo, che sono alla disperata ricerca della promozione in Liga. In un campionato così tanto combattuto, ogni punto potrà fare la differenza e già da questa sfida si potranno capire molte cose in merito alla lotta nei primi posti.

Dove vedere Huesca-Malaga in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Huesca-Malaga in programma sabato 13 settembre alle ore 18:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa cercano conferme, dopo un buon inizio di campionato, settimana scorsa è arrivata una clamorosa sconfitta contro il neopromosso Ceuta che grazie alla vittoria per 2-1 ha trovato i suoi primi punti in campionato. L'Huesca attualmente occupa la nona posizione, grazie a due successi e un pareggio all'esordio in campionato.

Dall'altra parte il Malaga vuole continuare a fare bene. Dopo quattro giornate i punti in classifica sono otto frutto di due vittorie e due pareggi che le concede per ora lo status di imbattuta. Attualmente gli ospiti sono al sesto posto in classifica, con la vetta che è lontana solo quattro punti, mentre il secondo posto è lontano solamente un punto.

Le probabili formazioni di Huesca-Malaga — HUESCA (3-4-3): Dani Jimenez, Carrillo, Pulido, Arribas; Abad, Oscar Sielva, Alvarez. Julio Alonso; Beltran, Kortajarena, Ntamack.

MALAGA (5-3-2): Zidane, Casadesus, Oppong, Lama, Loic Williams, Alex Sola; Faye, Ruiz, Serna; Bouldini, Saenz.