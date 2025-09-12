La Segunda Division torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Huesca e Malaga. La sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 18:30, mette a confronto due nobili decadute del calcio spagnolo, che sono alla disperata ricerca della promozione in Liga. In un campionato così tanto combattuto, ogni punto potrà fare la differenza e già da questa sfida si potranno capire molte cose in merito alla lotta nei primi posti.
Huesca-Malaga: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Scopriamo dove vedere il match tra Huesca-Malaga in programma sabato 13 settembre alle ore 18:30. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio spagnolo.
Il momento delle due squadre—
I padroni di casa cercano conferme, dopo un buon inizio di campionato, settimana scorsa è arrivata una clamorosa sconfitta contro il neopromosso Ceuta che grazie alla vittoria per 2-1 ha trovato i suoi primi punti in campionato. L'Huesca attualmente occupa la nona posizione, grazie a due successi e un pareggio all'esordio in campionato.
Dall'altra parte il Malaga vuole continuare a fare bene. Dopo quattro giornate i punti in classifica sono otto frutto di due vittorie e due pareggi che le concede per ora lo status di imbattuta. Attualmente gli ospiti sono al sesto posto in classifica, con la vetta che è lontana solo quattro punti, mentre il secondo posto è lontano solamente un punto.
Le probabili formazioni di Huesca-Malaga—
HUESCA (3-4-3): Dani Jimenez, Carrillo, Pulido, Arribas; Abad, Oscar Sielva, Alvarez. Julio Alonso; Beltran, Kortajarena, Ntamack.
MALAGA (5-3-2): Zidane, Casadesus, Oppong, Lama, Loic Williams, Alex Sola; Faye, Ruiz, Serna; Bouldini, Saenz.
