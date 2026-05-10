L’orologio dello stadio segnerà le 20:30, ma a Huesca sembrerà molto più tardi. Perché quando una squadra lotta per non sparire, le partite iniziano ore prima del fischio d’inizio: iniziano nei silenzi dei tifosi, nei telefoni controllati continuamente per guardare la classifica e negli occhi di chi sa che ormai ogni errore pesa il doppio. Lunedì sera, all’El Alcoraz, Huesca e Real Sociedad B giocheranno una partita che non ha niente di elegante. Sarà sporca, nervosa, piena di palloni buttati via e momenti in cui la paura prenderà il controllo più del calcio stesso. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HUESCA-REAL SOCIEDAD B CLICCA SU BET365.

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Il momento dell’Huesca

L’Huesca sta attraversando una fase molto complicata della stagione. Una sola vittoria nelle ultime dieci gare è un dato che racconta bene il momento della squadra. Il problema principale resta la fragilità difensiva: 59 gol subiti in campionato e una continua difficoltà nel reggere l’intensità degli avversari nei momenti decisivi delle partite. L’attacco riesce comunque a produrre qualcosa grazie soprattutto all’esperienza di Oscar Sielva e alla qualità tecnica di Portillo, ma troppo spesso la squadra si ritrova costretta a rincorrere.

Il momento della Real Sociedad B

La Real Sociedad B arriva invece con numeri offensivi piuttosto limitati ma con una struttura leggermente più equilibrata rispetto agli avversari. La squadra basca ha pareggiato 0-0 contro il Burgos nell’ultimo turno e continua a costruire gran parte delle proprie possibilità salvezza attraverso organizzazione e disciplina tattica. Fuori casa però il rendimento resta fragile, soprattutto contro squadre che riescono ad aumentare pressione e intensità emotiva.

Probabili formazioni di Huesca-Real Sociedad B

L’Huesca dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Sielva e Mier incaricati di dare qualità e ordine alla manovra offensiva. Portillo agirà in posizione più avanzata cercando di supportare continuamente Enol Rodriguez.

La Real Sociedad B dovrebbe invece rispondere con un 4-4-2 molto compatto, provando a chiudere gli spazi centrali e sfruttare la velocità delle ripartenze. Grande attenzione soprattutto ai movimenti di Dani Díaz e Mikel Rodriguez negli ultimi metri.

Huesca (4-2-3-1): Dani Martín; Álvaro Carrillo, Pulido, Magaña Pina, Abajas; Sielva, Mier; Daniel Luna, Portillo, Liberto Beltrán; Enol Rodríguez.

Real Sociedad B (4-4-2): Egoitz Arana; Dadie, Ayo Larrañaga, Kita, Balda; Astiazaran, Carbonell, Aguirre, Mariezkurrena; Dani Díaz, Mikel Rodriguez.

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