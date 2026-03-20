In Championship va in scena una sfida con obiettivi completamente opposti: Hull City-Sheffield, sabato 21 marzo alle ore 16:00. L’Hull City occupa la quinta posizione con 63 punti e vuole consolidare la zona playoff, mentre lo Sheffield è ultimo in classifica a -6 punti a causa della penalizzazione e cerca un risultato che possa ridare fiducia alla squadra.
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Il momento delle due squadre—
L’Hull City, guidato da Sergej Jakirovic, si presenta con un 4-2-3-1 offensivo. Crooks e Joseph agiranno sulla trequarti insieme a Gelhardt alle spalle dell’unica punta Destan, con Hadziahmetovic e Slater chiamati a gestire l’equilibrio in mezzo al campo. Con 63 punti, i padroni di casa puntano a rafforzare la loro posizione nella zona playoff.
Lo Sheffield, allenato da Chris Wilder, risponde con un 4-2-2-2 che punta sulla presenza offensiva di Ings e Canon. Alle loro spalle agiranno Chong e O'Hare, incaricati di creare occasioni e collegare il centrocampo con l’attacco. Nonostante la penalizzazione che ha portato la squadra all’ultimo posto con -6 punti, gli ospiti proveranno a reagire cercando una prestazione di carattere.
Le probabili formazioni di Hull City-Sheffield—
Ci si aspetta una partita in cui l’Hull City proverà a prendere il controllo del gioco fin dalle prime battute, mentre lo Sheffield cercherà di difendersi con ordine e sfruttare eventuali spazi in contropiede.
Hull City (4-2-3-1): Pandur, Coyle, Egan, Hughes, Giles, Hadziahmetovic, Slater, Gelhardt, Crooks, Joseph, Destan. Allenatore: Sergej Jakirovic
Sheffield (4-2-2-2): Cooper, Seriki, Bindon, Tanganga, Burrows, Arblaster, Soumaré, Chong, O'Hare, Canon, Ings. Allenatore: Chris Wilder
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