Dove vedere Hull City-Watford in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Hull City-Watford: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 2 febbraio 2026

Al MKM Stadium, l’Hull City ospita il Watford in una sfida che mette a confronto due squadre con ambizioni e stati d’animo opposti. I Tigers vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre gli Hornets cercano una svolta dopo un periodo complicato.

Il momento delle due squadre — L’Hull City è una delle squadre più solide del momento. I ragazzi di Sergej Jakirović sono imbattuti da cinque partite e occupano stabilmente il terzo posto in classifica. Il dato più incoraggiante arriva dalla difesa: pochissimi gol concessi nelle ultime settimane e una crescente affidabilità tra le mura amiche, dove il rendimento è nettamente migliorato.

Il Watford, invece, vive una fase altalenante. Decimo in classifica, ha vinto una sola volta nelle ultime sei gare e fatica soprattutto lontano da casa, dove i successi sono diventati rari. Nonostante una buona organizzazione, gli Hornets pagano una scarsa incisività offensiva, elemento che potrebbe pesare contro una squadra compatta come l’Hull.

Le probabili formazioni di Hull City-Watford — Padroni di casa e ospiti in campo con lo stesso modulo: un 4-5-1 contenitivo, un centrocampo folto ed unico riferimento offensivo. Per l'Hull City sarà McBurnie ad avere in mano le chiavi dell'attacco, mentre per il Watford Kjerrumgaard.

Hull City (4-5-1): Pandur; Coyle, Hughes, Egan, Famewo; Hadziahmetovic, Millar, Slater, Crooks, Akintola; McBurnie.

Watford (4-5-1): Selvik; Ngakia, Keben, Abankwah, Bola; Ince, Louza, Kayembe, Maamma, Doumbia; Kjerrumgaard.