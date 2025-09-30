Hull-Preston: diretta TV e streaming LIVE del match

In cerca di punti per posizioni opposte di classifica. Ecco come seguire gratuitamente e in diretta la sfida tra Hull e Preston

Il momento delle due squadre — L’Hull City occupa attualmente la 18ª posizione in classifica con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. La squadra ha messo a segno 11 gol, subendone però 14: un dato che conferma le difficoltà nel mantenere la porta inviolata. Tra le mura amiche, il rendimento è discreto, con 2 successi e 1 sconfitta nelle 3 partite disputate finora.

Il Preston North End si trova invece in una situazione più favorevole: 6° posto con 12 punti, raccolti grazie a 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. La formazione vanta 7 gol fatti e appena 5 subiti, segno di una difesa affidabile e di un attacco in grado di colpire quando serve. In trasferta, il bilancio parla di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, a conferma di una certa capacità di adattarsi anche lontano da casa.

L’ultimo precedente diretto tra i due club ha sorriso all’Hull City, vittorioso per 2-1: un risultato che potrebbe rappresentare uno stimolo in più per la squadra di Sergej Jakirović. Tuttavia, i recenti risultati non sono stati brillanti: nelle ultime 5 gare i Tigers hanno raccolto solo 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Anche il Preston ha vissuto alti e bassi nello stesso periodo, con 1 successo, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Le probabili formazioni di Hull-Preston — HULL CITY (3-4-2-1): Pandur; Giles, Hughes, Egan, Coyle; Lundstram, Hadziahmetovic; Joseph, Gellhardt, Drameh; McBurnie.

PRESTON (3-5-2): Iversen; Vukcevic, Gibson, Storey; Whiteman; Small, Devine, McCann, Valentin; Dobbin, Osmajic