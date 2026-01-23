derbyderbyderby streaming Hull-Swansea: dove vedere la partita in streaming gratis

STREAMING

Hull-Swansea: dove vedere la partita in streaming gratis

Hull-Swansea: dove vedere la partita in streaming gratis - immagine 1
Segui Hull-Swansea in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match
Michele Massa
Michele Massa

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 16:00, andrà in scena un match di grande importanza per entrambe le squadre nel campionato di Championship: l’Hull City ospiterà lo Swansea City presso il MKM Stadium.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Guarda Hull-Swansea gratuitamente su SISAL

Vivi le emozioni di Hull-Swansea su GOLDBET

Segui tutte le azioni di Hull-Swansea su LOTTOMATICA

Dove vedere Hull-Swansea in diretta TV e streaming gratis

—  

La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Championship

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Live Streaming
Live Streaming

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

streaming live
Streaming Live Gratis

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

Partite in streaming live
Partite in streaming live

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Hull-Swansea nella sezione Live Streaming.

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La sfida rappresenta un’occasione significativa per i padroni di casa di consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica, mentre per lo Swansea sarà fondamentale conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

    Al momento, l’Hull City occupa la quarta posizione con 47 punti, frutto di 14 successi, 5 pareggi e 8 sconfitte. La squadra ha mostrato una certa solidità tra le mura amiche, con un bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. I Tigers, guidati dall’allenatore Sergej Jakirović, si presentano alla sfida con la determinazione di proseguire l’ottimo momento di forma: nelle ultime cinque gare hanno collezionato quattro vittorie, segnando 45 gol e subendone 39, un dato che evidenzia una buona capacità offensiva ma anche qualche fragilità difensiva.

    Dall’altra parte, lo Swansea City si trova attualmente al sedicesimo posto con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte. La squadra ha faticato lontano dal proprio stadio, registrando soltanto 3 successi contro 8 sconfitte. Gli Swans, guidati dal tecnico Vítor Matos, hanno ottenuto nelle ultime cinque partite 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mostrando segnali di ripresa, come confermato dalla recente affermazione casalinga contro il Blackburn Rovers.

    Non perdere l’occasione di seguire Hull-Swansea in diretta streaming gratis su SISAL

    Accedi al GOLDBET e vivi tutte le emozioni della regular season 

    Non perderti nemmeno un goal di Hull-Swansea in streaming live gratis su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Bristol-Sheffield: dove vedere la partita in streaming gratis
    Middlesbrough-Preston: streaming gratis, probabili formazioni e analisi Championship

    © RIPRODUZIONE RISERVATA