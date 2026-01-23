Hull-Swansea: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Hull-Swansea in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 16:02)

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 16:00, andrà in scena un match di grande importanza per entrambe le squadre nel campionato di Championship: l’Hull City ospiterà lo Swansea City presso il MKM Stadium.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Hull-Swansea in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Championship

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Hull-Swansea nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — La sfida rappresenta un’occasione significativa per i padroni di casa di consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica, mentre per lo Swansea sarà fondamentale conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Al momento, l’Hull City occupa la quarta posizione con 47 punti, frutto di 14 successi, 5 pareggi e 8 sconfitte. La squadra ha mostrato una certa solidità tra le mura amiche, con un bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. I Tigers, guidati dall’allenatore Sergej Jakirović, si presentano alla sfida con la determinazione di proseguire l’ottimo momento di forma: nelle ultime cinque gare hanno collezionato quattro vittorie, segnando 45 gol e subendone 39, un dato che evidenzia una buona capacità offensiva ma anche qualche fragilità difensiva.

Dall’altra parte, lo Swansea City si trova attualmente al sedicesimo posto con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte. La squadra ha faticato lontano dal proprio stadio, registrando soltanto 3 successi contro 8 sconfitte. Gli Swans, guidati dal tecnico Vítor Matos, hanno ottenuto nelle ultime cinque partite 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, mostrando segnali di ripresa, come confermato dalla recente affermazione casalinga contro il Blackburn Rovers.