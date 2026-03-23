Huracan-Barracas: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Huracan-Barracas in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 17:29)

Lo Estadio Tomás Adolfo Ducó è pronto a fare da cornice a una sfida ad alta intensità tattica valida per l’11ª giornata della Liga Profesional Argentina. Il confronto tra CA Huracán e Barracas Central arriva in una fase delicata della stagione, con entrambe le squadre stabilmente a metà classifica nel Gruppo B dell’Apertura. In un contesto in cui le distanze si riducono e la corsa verso le posizioni più importanti si fa sempre più intensa, nessuna delle due formazioni sembra disposta a fare passi indietro. I precedenti e le tendenze più recenti fanno pensare a una gara molto equilibrata, dove l’organizzazione difensiva potrebbe avere la meglio sull’iniziativa offensiva.

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Il momento delle due squadre — Per quanto riguarda lo stato di forma, l’Huracán si trova attualmente al nono posto nel Gruppo B, con un percorso caratterizzato da tre vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Nelle ultime sei partite, il “Globo” ha mantenuto un andamento estremamente bilanciato, con due successi, due pareggi e due battute d’arresto, accompagnati da una perfetta parità tra gol segnati e subiti, pari a 0,83 a partita. Tra le mura amiche, però, la squadra di Parque Patricios riesce ad alzare il livello delle proprie prestazioni: ha infatti conquistato due vittorie nelle ultime tre gare interne, con una media realizzativa vicina a 1,7 reti e una fase difensiva piuttosto solida.

Il Barracas Central occupa invece la settima posizione, con un rendimento leggermente superiore grazie a quattro vittorie e tre pareggi. La formazione ospite sta attraversando un periodo positivo, come dimostrano le quattro partite consecutive senza sconfitte e un bilancio che la vede uscire imbattuta in otto delle ultime dieci gare. Il dato più significativo riguarda però le prestazioni in trasferta: la squadra ha evitato la sconfitta in dieci delle ultime dodici uscite lontano da casa, ma nello stesso arco di tempo non è mai riuscita a ottenere una vittoria, accumulando un numero molto elevato di pareggi. Questa tendenza evidenzia una squadra difficile da superare, capace di restare compatta anche rinunciando spesso al controllo del gioco, con percentuali di possesso palla frequentemente inferiori al 40%.