Il calcio argentino si appresta a vivere la nona giornata. Come di consueto il weekend inizia con due anticipi del venerdì: il primo sarà fra la sorpresa Deportivo Riestra e Gimnasia La Plata, mentre il secondo, con calcio d'inizio a mezzanotte vede opporsi Huracan e Racing Club di Avellaneda. Sarà proprio questo il match che analizzeremo in preview con notizie sui due team, indicazioni su dove vederla partita in diretta streaming live gratis e probabili formazioni.
ARGENTINA
Huracan-Racing Club, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Dove vedere Huracan-Racing in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match del Estadio Tomás Adolfo Duco di Buenos Aires e valido per la nona giornata del clausura è in programma venerdì 19 settembre a mezzanotte. La partita match sarà disponibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Questo significa che aprendo un conto gioco dal link qui sopra e effettuando il primo deposito si avrà accesso allo streaming gratis con tanto di statistiche in tempo reale di team e individuali.
Verso Huracan-Racing, i numeri della vigilia—
Il Clausura argentino dopo 8 turni vede in testa il River Plate nel gruppo A mentre nel B, quello di Huracan e Racing davanti troviamo la strana coppia Union Santa Fe-Barracas Central seguiti dal Boca Juniors. Huracan e Racing si trovano più distanti, rispettivamente all'ottavo e al penultim posto con 12 e 7 punti. I biancorossi padroni di casa arrivano da 3 pareggi di cui l'ultimo 0-0 contro il Velez mentre gli ospiti, dopo 3 ko di fila hanno rialzato la testa battendo 2-0 in casa il San Lorenzo. Nell'apertura lo scorso marzo, a campi invertiti, 1-0 Huracan nella tana dei biancoazzurri.
Le probabili formazioni di Huracan-Racing—
HURACAN (4-1-3-1) - Galindez; Guadira, Pereyra, Nervo, Ibanez; Gil, Perez; Bisanz, Milijevic, Cabral; Ramirez. All. Kudelka
RACING (4-3-3) - Cambeses; Mura, Pardo, Colombo, Rojas; Nardoni, Sosa, Almendra; Martirena, Martinez, Solari. All. Costas
