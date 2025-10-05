Continua senza sosta anche il campionato cadetto danese che ci offre altri match molto interessanti: lunedì 6 ottobre alle ore 19:00 nella prima divisione della Betinia Liga spicca la partita tra Hvidovre e Lyngby. Si tratta di una sfida delicata, con le due compagini che lottano per due obiettivi abbastanza speculari. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Hvidovre-Lyngby GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Hvidovre-Lyngby, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Dove vedere Hvidovre-Lyngby in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Betinia Liga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Hvidovre-Lyngby in diretta live. Il match, in programma lunedì 6 ottobre alle ore 19:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Secondo posto in classifica a quota 21 punti per gli ospiti, che inseguono a sole due lunghezze la testa del campionato. Le ultime tre vittorie consecutive hanno dato ancor più convinzione nei propri mezzi e la sensazione che si possa concretamente lottare per il primato. Il Lyngby, però, non avrà vita facile nel prossimo match con il Hvidovre: i padroni di casa inseguono a loro volta con i 19 punti collezionati finora e la voglia di fare il colpaccio esterno con conseguente sorpasso in classifica.
Le probabili formazioni di Hvidovre-Lyngby—
Hvidovre (3-4-3): Rawn, Stenderup, Killerich, Clausen, Kjatgaard, Knudsen, Korgstad, Elvius, Koch, Egho, Smed. Allenatore: Martin Retov
Lyngby (4-4-2): Aegiudius, Mortensen, Storm, Racic, Buur, Colyn, Sandgrav, Langhoff, Fraulo, Cornelius, Gytkjaer. Allenatore: Andreas Bjelland
© RIPRODUZIONE RISERVATA