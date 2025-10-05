derbyderbyderby streaming Hvidovre-Lyngby, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE

Turno molto importante in Betinia Liga, con punti cruciali in palio per continuare ad ambire alle posizioni di classifica più alte
Carmine Panarella
Continua senza sosta anche il campionato cadetto danese che ci offre altri match molto interessanti: lunedì 6 ottobre alle ore 19:00 nella prima divisione della Betinia Liga spicca la partita tra Hvidovre e Lyngby. Si tratta di una sfida delicata, con le due compagini che lottano per due obiettivi abbastanza speculari. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Hvidovre-Lyngby GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Hvidovre-Lyngby in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Betinia Liga direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Hvidovre-Lyngby in diretta live. Il match, in programma lunedì 6 ottobre alle ore 19:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre

Secondo posto in classifica a quota 21 punti per gli ospiti, che inseguono a sole due lunghezze la testa del campionato. Le ultime tre vittorie consecutive hanno dato ancor più convinzione nei propri mezzi e la sensazione che si possa concretamente lottare per il primato. Il Lyngby, però, non avrà vita facile nel prossimo match con il Hvidovre: i padroni di casa inseguono a loro volta con i 19 punti collezionati finora e la voglia di fare il colpaccio esterno con conseguente sorpasso in classifica. 

Le probabili formazioni di Hvidovre-Lyngby

Hvidovre (3-4-3): Rawn, Stenderup, Killerich, Clausen, Kjatgaard, Knudsen, Korgstad, Elvius, Koch, Egho, Smed. Allenatore: Martin Retov

Lyngby (4-4-2): Aegiudius, Mortensen, Storm, Racic, Buur, Colyn, Sandgrav, Langhoff, Fraulo, Cornelius, Gytkjaer. Allenatore: Andreas Bjelland

