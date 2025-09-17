Independiente del Valle-Once Caldas, quarti di finale di Coppa Sudamericana: info partita, probabili formazioni, Diretta Tv e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 17 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 10:09)

Quarti di finale, gara d’andata: il Ciudad Deportiva Independiente del Valle diventa il palcoscenico di un duello che promette scintille. Da una parte, il club ecuadoriano che negli ultimi anni ha costruito una reputazione solida e vincente a livello internazionale. Dall’altra, una squadra colombiana storica, l'Once Caldas, che vuole tornare a scrivere il proprio nome tra le grandi del continente.

Dove vedere Independiente del Valle-Once Caldas in Diretta TV e in streaming LIVE — INDEPENDIENTE DEL VALLE ONCE CALDAS COPPA SUDAMERICANA TV STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per i quarti di finale d'andata della Coppa Sudamericana, Independiente del Valle-Once Caldas, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì 18 settembre alle ore 02:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Independiente del Valle — Il gruppo di Javier Rabanal approda a questo appuntamento con l’entusiasmo alle stelle. Dopo aver eliminato il sorprendente Mushuc Runa agli ottavi, i negriazules si presentano come una delle favorite assolute della competizione.

Non è un caso: il club ha già alzato il trofeo nel 2019 e nel 2022, segno di una mentalità internazionale ormai consolidata. In campionato le cose vanno altrettanto bene: qualificazione alla prossima Copa Libertadores già in tasca e una rosa che mescola talento giovane e veterani di spessore. Tutti ingredienti per puntare ancora una volta al titolo.

Qui Once Caldas — Dall’altra parte, il “blanco-blanco” di Manizales sogna il colpo grosso. La squadra colombiana ha già dimostrato di poter sorprendere: ha eliminato i Millonarios nella fase nazionale e nel girone ha avuto la meglio persino sul Fluminense.

Il simbolo di questa cavalcata è Dayro Moreno, capocannoniere della competizione con 8 reti, vero trascinatore e punto di riferimento offensivo. L’ultima vittoria in campionato contro l’Envigado (1-0) ha ulteriormente rafforzato il morale. Adesso la missione è una: espugnare Quito e inseguire un posto nelle semifinali.

Independiente del Valle-Once Caldas, probabili formazioni — INDEPENDIENTE DEL VALLE (4-3-3): Villar; Fernández, Carabajal, Schunke, Cortez; Alcívar, Cazares, Méndez; Guagua, Rodríguez, Spinelli. Allenatore: Javier Rabanal.

ONCE CALDAS (4-2-3-1): Aguirre; Tamayo, Riquett, Cuesta, Juan Cuesta; García, Mejía; Sánchez, Barrios, Zuleta; Moreno. Allenatore: Hernán Herrera.