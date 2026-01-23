Dove vedere Independiente-Estudiantes in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Independiente-Estudiantes: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 00:02)

Il campionato argentino è tra i più affascinanti del Sudamerica. Ma anche uno dei più complessi: questo weekend inizierà il Torneo di Apertura, ed uno dei match più attesi è quello tra Independiente ed Estudiantes, che si terrà sabato 24 gennaio alla mezzanotte italiana. Scopri come seguire l’inizio di uno dei campionati più avvincenti al mondo.

Il momento delle due squadre — Independiente ed Estudiantes hanno vissuto due stagioni sportive ben diverse. L’Independiente, nel Torneo Clausura, si è posizionato all’undicesimo posto, senza riuscire a strappare il pass per i playoff. La squadra di La Plata, invece, nonostante un posizionamento non eccellente è riuscito a vincere il Torneo Apertura, al termine di una falcata partita dalla vittoria contro il Rosario Central. La finale, invece, l’ha vinta contro il Racing. L’Apertura invece ha raccontato una storia diversa. L’Estudiantes è stato eliminato al primo turno sotto i colpi del Rosario Central, mentre l’Independiente ha battuto il Rivadavia ed il Boca Juniors, fermandosi soltanto in semifinale contro l’Huracan.

Le probabili formazioni di Independiente-Estudiantes — Possibili formazioni non ancora a disposizione, dato che i club sono in attesa di una possibile amnistia dell'AFA per i giocatori squalificati. Per i padroni di casa Rodrigo Fernández Cedrés e Ignacio Malcorra sono in dubbio, ma è ben più complessa la situazione relativa gli ospiti: qui, infatti, diversi titolari rischiano di saltare la prima partita della nuova stagione. La pioggia di sanzioni è arrivata in occasione della partita contro il Rosario Central, che non è stato omaggiato con un normale Pasillo de honor dato che i giocatori dell'Estudiantes si sono messi di spalle.