Independiente-Lanus: lo streaming gratis del match

Independiente–Lanús si gioca il 14 febbraio 2026 alle ore 00:00. I padroni di casa arrivano con fiducia dopo una vittoria esterna e mostrano solidità difensiva

Stefano Sorce 13 febbraio - 09:45

Nella notte tra venerdì e sabato, quando l’orologio segnerà la mezzanotte del 14 febbraio 2026, lo stadio Libertadores de América si accenderà per una sfida che promette tensione e dettagli sottili. Independiente-Lanus si ritrovano faccia a faccia in una gara che pesa più di quanto dica la classifica: da una parte il desiderio dei padroni di casa di imporsi davanti al proprio pubblico, dall’altra la solidità di una squadra ospite che ha dimostrato di saper resistere anche nei contesti più complessi. Sarà una partita dove equilibrio e pazienza potrebbero fare la differenza.

Dove vedere Independiente-Lanus in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Independiente arriva a questo appuntamento con fiducia rinnovata dopo il successo esterno contro il Platense. Una vittoria di misura, costruita con ordine e concentrazione, che ha confermato la solidità difensiva e la capacità di colpire al momento giusto. Negli ultimi dieci incontri di campionato, la squadra ha ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte, mostrando un’identità chiara fatta di possesso palla e controllo del ritmo. La produzione offensiva non è esplosiva, ma efficace: pochi tiri, spesso selezionati con attenzione, e una difesa che concede pochissimo. Questo equilibrio ha permesso alla squadra di mantenere una media di gol subiti molto bassa, fattore che aumenta la competitività nelle partite equilibrate.

Il Lanus, invece, si presenta a questo confronto dopo un pareggio contro il Talleres, un risultato che conferma la continuità della squadra ma anche alcune difficoltà nel trasformare le occasioni in vittorie. Nelle ultime dieci gare, il bilancio è identico a quello degli avversari, ma con caratteristiche diverse: meno possesso palla e un approccio più diretto, che punta su rapidità e verticalizzazioni. Il dato più significativo è la capacità realizzativa: Lanús segna con buona frequenza e sfrutta bene le occasioni create. Tuttavia, lontano da casa tende ad abbassare il baricentro, lasciando spesso l’iniziativa agli avversari.

Le probabili formazioni di Independiente-Lanus — L’Independiente dovrebbe disporsi con un sistema che garantisce copertura e ampiezza offensiva. In porta ci sarà Rey, protetto da una linea difensiva composta da Godoy, Fedorco, Lomonaco e Zabala. In mezzo al campo agiranno Marcone e Malcorra, con Montiel, Millan e Abaldo a supporto dell’unica punta Ávalos.

Il Lanus dovrebbe rispondere con una struttura simile, puntando sull’esperienza e sulla velocità negli ultimi metri. Tra i pali spazio a Losada, con Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich in difesa. In mediana Medina e Cardozo avranno il compito di proteggere la retroguardia, mentre Salvio, Moreno e Carrera agiranno alle spalle di Bou.

Independiente: (4-2-3-1) Rey, Godoy, Fedorco, Lomonaco, Zabala, Marcone, Malcorra, Montiel, Millan, Abaldo, Ávalos.

Lanus: (4-2-3-1) Losada, Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich, Medina, Cardozo, Salvio, Moreno, Carrera, Bou.

