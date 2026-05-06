Il Flamengo arriva in Colombia, venerdì 8 maggio, per chiudere il discorso qualificazione, ma l’Independiente Medellin davanti alla propria gente venderà cara la pelle. E all’Atanasio Girardot si preannuncia una di quelle notti calde, tese, dove basta un episodio per cambiare tutto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI INDEPENDIENTE MEDELLIN-FLAMENGO-CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

L’Independiente Medellin arriva infatti da una cocente eliminazione nel Torneo Apertura colombiano, maturata dopo la sconfitta contro l’Aguilas Doradas. Un risultato che ha acceso la contestazione dei tifosi nei confronti della società e aumentato la pressione intorno alla squadra. Nonostante questo, il successo ottenuto contro il Cusco nell’ultimo turno di Libertadores mantiene ancora vive le speranze qualificazione del club colombiano.

Il Flamengo invece continua a confermarsi una delle squadre più solide del continente. I due pareggi consecutivi contro Vasco ed Estudiantes hanno rallentato leggermente la corsa dei brasiliani, ma la squadra di Leonardo Jardim resta imbattuta nel girone e ha già dimostrato tutta la propria forza nel netto 4-1 rifilato proprio al Medellin nella gara d’andata.

Le probabili formazioni di Independiente Medellin-Flamengo

L’Independiente Medellin dovrebbe confermare la struttura offensiva vista nell’ultima uscita continentale. Sebastian Botero punta molto sulla velocità di Chaverra e sulla presenza fisica di Fydriszewski in attacco, mentre in mezzo al campo Serna e Loboa avranno il compito di dare intensità e protezione alla difesa.

Il Flamengo invece dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1 offensivo. Carrascal torna a disposizione dopo la squalifica e agirà alle spalle di Henrique, supportato sugli esterni da Plata e Lino. In mediana sarà ancora Jorginho a guidare il gioco dei brasiliani, nonostante le assenze importanti di Arrascaeta, Paqueta e Pulgar.

Independiente Medellin: 4-3-3: Chaux; Mena, Londono, Ortiz, Fabra; Serna, Loboa, Catano; Chaverra, Gonzalez, Fydriszewski.

Flamengo: 4-2-3-1: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Sandro; Araujo, Jorginho; Plata, Carrascal, Lino; Henrique.

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