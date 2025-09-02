Le due squadre si affrontano nella coppa nazionale dopo il pareggio dell'andata: scopriamo dove vedere il match gratuitamente in streaming live ed in diretta tv

Domenico Ciccarelli 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 22:02)

Giovedì 4, alle 2:30 (ore italiane), andranno in scena gli ottavi di finale di ritorno della Copa Colombia. A scendere in campo saranno l’Independiente Medellin e il Fortaleza, in una sfida che si preannuncia agguerrita dopo lo 0-0 maturato nella gara di andata. Ecco dove poter seguire la sfida tra le due formazioni colombiane.

Dove vedere Independiente Medellin-Fortaleza in diretta TV e in streaming LIVE — Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per poter trasmettere la Copa Colombia: la partita, dunque, non sarà visibile in diretta tv. La sfida di ritorno tra Independiente Medellin e Fortaleza sarà invece visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per poter seguire il match, basterà registrarsi alla piattaforma.

Independiente Medellin e Fortaleza: come arrivano le due squadre alla gara — L'Independiente Medellin si presenta alla sfida in un ottimo momento di forma, con 9 risultati utili consecutivi, frutto di 7 vittorie e due pareggi. La formazione allenata da Alejandro Restrepo è reduce dalla bella vittoria per 3-1 in casa del Deportivo Cali nell'ultimo turno. Un successo fondamentale soprattutto per la classifica, che vede ora i rossoblu al secondo posto in classifica.

Per il Fortaleza sono invece quattordici le giornate consecutive senza sconfitta. Dopo il pareggio casalingo nella sfida di andata, ottenuto nonostante l'espulsione di Ecscorcia nella ripresa, la squadra guidata da Sebastian Oliveros ha impattato nuovamente anche in campionato, pareggiando 1-1 in casa del Tolima. In generale, il Fortaleza ha vinto solamente una delle ultime 8 giornate.

Le probabili formazioni di Independiente Medellin-Fortaleza: le probabili scelte — La gara sta per avvicinarsi e quello che conta è la vittoria. Entrambe le squadre vorranno sicuramente mostrare di essere all’altezza, dimostrando di avere grinta e determinazione per passare il turno successivo.

L’Independiente Medellin dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1, sfruttando transizioni rapide ed esterni offensivi (Loboa, Barrera, Berrío) per supportare Fydriszewski in attacco. Il Fortaleza, invece, è atteso con una linea molto compatta: un solido 4-4-2 arretrato, puntando sulla disciplina e capacità di ripartire in contropiede.

Independiente Medellin (4-2-3-1): Chaux, Chaverra, Palacios, Ortiz, Londono, Perlaza, Alvarado, Berrio, Garcia, Sandoval, Valencia.

Fortaleza (4-2-2): Santander, Diaz, Cabezas, Lasso, Mosquera, Ramirez, Barrera, Cuero, Amaya, Cordoba, Palacios.