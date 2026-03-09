Independiente-Union: probabili formazioni e diretta live del match

Independiente e Unión arrivano alla sfida separati da un solo punto in classifica ma con dinamiche diverse

Stefano Sorce 9 marzo - 23:46

Nella notte tra martedì e mercoledì, alle ore 23:45 del 10 marzo 2026, lo storico stadio Libertadores de América sarà il palcoscenico della sfida tra Independiente-Union, valida per il campionato argentino. Un confronto interessante tra due squadre separate da un solo punto in classifica ma con momenti di forma e ambizioni leggermente differenti.

Vuoi vedere Independiente-Union in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Independiente-Union sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Independiente-Union in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Independiente arriva a questa partita con buone sensazioni. La squadra di Gustavo Quinteros ha appena battuto Central Córdoba per 2-0, conquistando la seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico. In quella partita il Rojo ha dominato il possesso palla con il 65% e ha costruito diverse occasioni, trovando i gol con Gabriel Ávalos e Iván Marcone. Nel complesso, l’Independiente sta mostrando una certa solidità: nelle ultime dieci partite di campionato ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, segnando in media 1,3 gol a partita e subendone meno di uno.

L’Unión, però, arriva con grande fiducia dopo una serie di risultati molto positivi. La squadra di Santa Fe ha vinto tre partite consecutive, l’ultima delle quali in trasferta contro Instituto per 2-1. Nonostante un possesso palla inferiore (38%), la squadra ha dimostrato cinismo sotto porta con i gol di Cristian Tarragona e Mateo Del Blanco. In classifica la situazione resta molto equilibrata: l’Unión è 6º con 14 punti, mentre l’Independiente è 8º con 13 punti dopo otto giornate.

Probabili formazioni di Independiente-Union — L’Independiente dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Rey tra i pali; difesa composta da Godoy, Lomonaco, Valdéz e Zabala. In mediana spazio a Marcone e Millán, mentre sulla trequarti agiranno Montiel, Malcorra e Abaldo alle spalle dell’attaccante Ávalos.

L’Unión dovrebbe rispondere con un 4-4-2, con Mansilla in porta; difesa formata da Vargas, Fascendini, Ludueña e Del Blanco. A centrocampo Palacios, Pittón, Profini e Cuello, mentre la coppia offensiva sarà composta da Estigarribia e Tarragona.

Independiente (4-2-3-1): Rey; Godoy, Lomonaco, Valdéz, Zabala; Marcone, Millán; Montiel, Malcorra, Abaldo; Ávalos.

Unión (4-4-2): Mansilla; Vargas, Fascendini, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Estigarribia, Tarragona.

Vuoi vedere Independiente-Union in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Independiente-Union sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA