Dove vedere Indiana Pacers-Utah Jazz in diretta TV e streaming gratis

Sempre mercoledì 4 febbraio alle 01:00 italiane, al Gainbridge Fieldhouse si affrontano Indiana Pacers e Utah Jazz in una sfida tra squadre di bassa classifica, ma non priva di spunti. Entrambe cercano segnali positivi per rendere meno complicata una stagione fin qui avara di soddisfazioni.
Il momento delle due squadre—
Indiana è attualmente fanalino di coda della Eastern Conference, con appena 13 vittorie stagionali. Il distacco dalla zona play-in resta importante, ma i segnali recenti sono incoraggianti: i Pacers hanno vinto 5 delle ultime 10 partite, centrando anche due successi consecutivi. Il gruppo sembra aver trovato una maggiore identità e vuole sfruttare questo momento per chiudere al meglio la stagione.
Situazione decisamente più critica per Utah. I Jazz occupano il tredicesimo posto a Ovest e attraversano uno dei periodi peggiori della lega, con una sola vittoria nelle ultime dieci gare. La squadra fatica soprattutto in difesa e arriva a Indianapolis con poche certezze. Non a caso, il pronostico pende leggermente verso la franchigia della Eastern Conference.
I probabili quintetti di Indiana Pacers-Utah Jazz—
Indiana Pacers e Utah Jazz, lontani dalla post-season, stanno provando a rendere meno amara la loro stagione, nonostante un inizio di percorso davvero difficile, speramene per i Pacers, finalisti dello scorso anno. Di seguito, vi proponiamo i probabili quintetti che scenderanno in campo dal primo minuto in occasione del match.
Indiana Pacers: Furphy, Siakam, Huff, Mathurin, Nembhard.
Utah Jazz: C. Williams, Markkanen, Nurkic, Bailey, Collier.
