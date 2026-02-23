Inter-Bodo Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 24 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza

La prima partita da dentro o fuori per un'italiana è quella tra Inter e Bodo Glimt. La gara è in programma martedì 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza ed è valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Il 3-1 dell'andata complica il discorso qualificazione per i nerazzurri, ma tutto è ancora aperto. Ecco dove vedere Inter-Bodo Glimt in diretta tv e streaming.

Inter-Bodo Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League e in programma alle ore 21:00 di martedì 24 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252 del telecomando. Lo streaming della sfida, invece, è disponibile su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — L'Inter in campionato sembra inarrestabile. I nerazzurri arrivano da sette vittorie consecutive in Serie A, le ultime su Sassuolo (0-5), Juventus (3-2) e Lecce (0-2). In Coppa Italia sono avanzati alle semifinali battendo il Torino 2-1. In Champions, invece, non va altrettanto bene. Nelle ultime cinque gare ha perso quattro volte e ha vinto solo contro il Borussia Dortmund (0-2) prima dell'andata con i norvegesi.

Il Bodo Glimt, in attesa dell'inizio della nuova stagione di Eliteserien, ha giocato solo in Champions League da dicembre. Dopo il pareggio con il Borussia Dortmund per 2-2, la squadra di Knutsen ha sconfitto contro ogni pronostico Manchester City (3-1) e Atletico Madrid (1-2) nella league phase e l'Inter all'andata. L'obiettivo ora è di mantenere il filotto di sorprese e staccare il biglietto per gli ottavi di finale.

Le probabili formazioni — Cristian Chivu deve fare a meno di tre pedine molto importanti per la partita da dentro o fuori di martedì. Dumfries, Lautaro e Calhanoglu sono tutti indisponibili. Più fortunato il collega Kjetil Knutsen, che al contrario ha tutti a sua disposizione. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen.