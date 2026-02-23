derbyderbyderby streaming Inter-Bodo Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

CHAMPIONS LEAGUE

Inter-Bodo Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Inter Bodo Glimt dove vedere
La sfida è in programma alle ore 21:00 di martedì 24 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza
Filippo Montoli
Filippo Montoli

La prima partita da dentro o fuori per un'italiana è quella tra Inter e Bodo Glimt. La gara è in programma martedì 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza ed è valida per il ritorno dei playoff di Champions League. Il 3-1 dell'andata complica il discorso qualificazione per i nerazzurri, ma tutto è ancora aperto. Ecco dove vedere Inter-Bodo Glimt in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Inter-Bodo Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League e in programma alle ore 21:00 di martedì 24 febbraio è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252 del telecomando. Lo streaming della sfida, invece, è disponibile su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

L'Inter in campionato sembra inarrestabile. I nerazzurri arrivano da sette vittorie consecutive in Serie A, le ultime su Sassuolo (0-5), Juventus (3-2) e Lecce (0-2). In Coppa Italia sono avanzati alle semifinali battendo il Torino 2-1. In Champions, invece, non va altrettanto bene. Nelle ultime cinque gare ha perso quattro volte e ha vinto solo contro il Borussia Dortmund (0-2) prima dell'andata con i norvegesi.

Il Bodo Glimt, in attesa dell'inizio della nuova stagione di Eliteserien, ha giocato solo in Champions League da dicembre. Dopo il pareggio con il Borussia Dortmund per 2-2, la squadra di Knutsen ha sconfitto contro ogni pronostico Manchester City (3-1) e Atletico Madrid (1-2) nella league phase e l'Inter all'andata. L'obiettivo ora è di mantenere il filotto di sorprese e staccare il biglietto per gli ottavi di finale.

Inter-Bodo Glimt, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
L'allenatore dell'FC Internazionale Cristian Chivu reagisce durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Bologna FC 1909 allo stadio Giuseppe Meazza il 4 gennaio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter tramite Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Cristian Chivu deve fare a meno di tre pedine molto importanti per la partita da dentro o fuori di martedì. Dumfries, Lautaro e Calhanoglu sono tutti indisponibili. Più fortunato il collega Kjetil Knutsen, che al contrario ha tutti a sua disposizione. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
Bayer Leverkusen-Olympiakos live: streaming gratis e diretta TV del match di Champions League
Atletico Madrid-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA