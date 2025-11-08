Inter Miami-Nashville: dove vedere la MLS in Diretta TV e in Streaming

Inter Miami-Nashville, in programma domenica 9 novembre 2025 (ore 02:00): info partita, probabili formazioni, Diretta TV e streaming gratis su Bet365. Scopri come vederla

8 novembre 2025

Lo Chase Stadium si prepara a una notte di calcio spettacolare: Inter Miami e Nashville SC tornano a incrociare i propri destini in una sfida che promette scintille e deciderà chi delle due sfiderà in semifinale la vincente di Cincinnati-Columbus. Serie ferma sull'1-1, dopo il successo di Messi e compagni in Gara 1 (3-1), gli ospiti si sono riscattati in Gara 2 (2-1). Fischio d’inizio fissato per le 02:00 di domenica 9 novembre. Guarda ora Inter Miami-Nashville GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. Fischio d'inizio fissato per le 02:00 di domenica 9 novembre.

Qui Inter Miami — Inter Miami vive un momento d’oro. La formazione di Javier Mascherano ha vinto 7 delle ultime 10 partite, segnando con una media impressionante di oltre 3 gol a gara. Il possesso palla resta una costante (quasi 58%), segno della piena fiducia nel gioco offensivo costruito attorno al genio di Lionel Messi, leader in gol e assist. Accanto a lui brillano Luis Suárez e Tadeo Allende, che continuano a incidere sia in area che nella manovra. L’ambiente è caldo, il pubblico pronto: Miami vuole dare un’altra prova di forza.

Qui Nashville — Sul fronte opposto, il Nashville SC arriva in Florida con l’obiettivo di invertire la rotta. Solo 3 vittorie nelle ultime 10 gare e una difesa spesso in affanno (media di 2 gol subiti a partita) hanno rallentato la corsa dei gialloneri. L’attacco guidato da Sam Surridge e Hany Mukhtar resta pericoloso, ma la squadra di Gary Smith dovrà ritrovare compattezza e cinismo se vuole resistere all’urto offensivo dei padroni di casa.

Inter Miami-Nashville, probabili formazioni — INTER MIAMI (4-2-3-1): Rios, Weigandt, Lujan, Picart, Alba, Busquets, Bright, Allende, Messi, Rodriguez, Suarez. Allenatore: Martino.

NASHVILLE (4-3-3): Willis, Najar, Maher, Zimmerman, Lovitz, Tagseth, Yazbek, Muyl, Mukhtar, Surridge, Sheffelburg: Allenatore: Smith.

