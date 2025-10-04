La Major League Soccer entra nel vivo con la sfida tra Inter Miami e New England Revolution, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 01:30. Una partita importante per entrambe le squadre, ma con prospettive molto diverse: da un lato i padroni di casa lottano per le prime posizioni, dall’altro i Revolution cercano punti per uscire da una stagione complicata Vuoi vivere l’atmosfera della MLS come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Inter Miami-New England RevolutionGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come poter usufruire di questo servizio continua a leggere l'articolo.
La partita sarà visibile anche su Apple Tv.
Il momento delle due squadre—
La squadra di Javier Mascherano si trova in 5ª posizione con 56 punti, frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. I numeri raccontano di un attacco esplosivo (68 gol segnati in 31 partite) ma anche di una difesa talvolta fragile (52 subiti). Nelle ultime cinque uscite, Inter Miami ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con l’ultimo ko arrivato in casa contro Chicago Fire (3-5). Nonostante ciò, il rendimento casalingo resta positivo e rappresenta un punto di forza.
I Revolution, allenati da Pablo Moreira, vivono invece una stagione ben più complicata. Attualmente occupano il 23º posto con soli 35 punti (9 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte). Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto solo 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Il successo contro Atlanta United (2-0) ha ridato un po’ di fiducia, ma la squadra soffre in trasferta: 5 vittorie e 6 sconfitte lontano da casa. Con 41 gol fatti e 45 subiti, la difesa appare il punto più fragile.
Le probabili formazioni di Inter Miami-New England Revolution—
L’Inter Miami si presenterà con tutta la sua armata di stelle al completo. In difesa Jordi Alba porterà la sua esperienza internazionale e la capacità di spingere con costanza sulla fascia, dando profondità alla manovra. In mezzo al campo ci sarà il regista Sergio Busquets, cervello della squadra e punto di equilibrio tra difesa e attacco. Accanto a lui, Rodrigo De Paul garantirà corsa, intensità e inserimenti, offrendo quella qualità necessaria nei momenti chiave. Davanti, il peso dell’attacco sarà affidato al tandem argentino-uruguaiano composto da Lionel Messi e Luis Suarez: il primo con la sua visione e i colpi di genio capaci di cambiare la partita in un istante, il secondo con il fiuto del gol e la fisicità in area di rigore.
Il New England Revolution risponde con una squadra costruita attorno al talento di Carles Gil, il vero faro del gioco. Lo spagnolo è l’uomo in grado di resistere al pressing, proteggere palla in corsa e inventare passaggi calibrati e incisivi che possono aprire le difese avversarie. La sua fantasia e la precisione al tiro lo rendono la minaccia principale per l’Inter Miami. Alle sue spalle agiranno giocatori di esperienza e solidità: Polster a centrocampo garantirà equilibrio e copertura, mentre Chancalay e Langoni sugli esterni saranno fondamentali per allargare il gioco e cercare profondità. In difesa, il pacchetto formato da Fofana, Beason, Ceballos e Bye davanti al portiere Turner dovrà reggere l’urto dell’attacco stellare avversario. In avanti, Oyirwoth e Sands offriranno movimento e soluzioni alternative per dare respiro alla manovra.
Inter Miami CF (4-4-1-1): Ustari; Fray, Allen, Falcon Picart, Alba; Allende, De Paul, Busquets; Rodriguez, Messi, Suarez. Allenatore: Mascherano.
New England Revolution (3-5-2): Turner; Fofana, Beason, Ceballos, Bye; Polster, Sands; Chancalay, Gil, Oyirwoth; Langoni. Allenatore: Moreira.
