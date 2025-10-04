Padroni di casa con un attacco micidiale guidato da Messi e Suarez, e vantano un record recente molto positivo contro gli ospiti. La squadra di Moreira, invece, dovrà puntare su compattezza difensiva e ripartenze per provare a prendere punti

Stefano Sorce 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 00:46)

La Major League Soccer entra nel vivo con la sfida tra Inter Miami e New England Revolution, in programma domenica 5 ottobre 2025 alle ore 01:30. Una partita importante per entrambe le squadre, ma con prospettive molto diverse: da un lato i padroni di casa lottano per le prime posizioni, dall'altro i Revolution cercano punti per uscire da una stagione complicata

Il momento delle due squadre — La squadra di Javier Mascherano si trova in 5ª posizione con 56 punti, frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. I numeri raccontano di un attacco esplosivo (68 gol segnati in 31 partite) ma anche di una difesa talvolta fragile (52 subiti). Nelle ultime cinque uscite, Inter Miami ha collezionato 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con l’ultimo ko arrivato in casa contro Chicago Fire (3-5). Nonostante ciò, il rendimento casalingo resta positivo e rappresenta un punto di forza.

I Revolution, allenati da Pablo Moreira, vivono invece una stagione ben più complicata. Attualmente occupano il 23º posto con soli 35 punti (9 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte). Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto solo 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Il successo contro Atlanta United (2-0) ha ridato un po’ di fiducia, ma la squadra soffre in trasferta: 5 vittorie e 6 sconfitte lontano da casa. Con 41 gol fatti e 45 subiti, la difesa appare il punto più fragile.

Le probabili formazioni di Inter Miami-New England Revolution — L’Inter Miami si presenterà con tutta la sua armata di stelle al completo. In difesa Jordi Alba porterà la sua esperienza internazionale e la capacità di spingere con costanza sulla fascia, dando profondità alla manovra. In mezzo al campo ci sarà il regista Sergio Busquets, cervello della squadra e punto di equilibrio tra difesa e attacco. Accanto a lui, Rodrigo De Paul garantirà corsa, intensità e inserimenti, offrendo quella qualità necessaria nei momenti chiave. Davanti, il peso dell’attacco sarà affidato al tandem argentino-uruguaiano composto da Lionel Messi e Luis Suarez: il primo con la sua visione e i colpi di genio capaci di cambiare la partita in un istante, il secondo con il fiuto del gol e la fisicità in area di rigore.

Il New England Revolution risponde con una squadra costruita attorno al talento di Carles Gil, il vero faro del gioco. Lo spagnolo è l’uomo in grado di resistere al pressing, proteggere palla in corsa e inventare passaggi calibrati e incisivi che possono aprire le difese avversarie. La sua fantasia e la precisione al tiro lo rendono la minaccia principale per l’Inter Miami. Alle sue spalle agiranno giocatori di esperienza e solidità: Polster a centrocampo garantirà equilibrio e copertura, mentre Chancalay e Langoni sugli esterni saranno fondamentali per allargare il gioco e cercare profondità. In difesa, il pacchetto formato da Fofana, Beason, Ceballos e Bye davanti al portiere Turner dovrà reggere l’urto dell’attacco stellare avversario. In avanti, Oyirwoth e Sands offriranno movimento e soluzioni alternative per dare respiro alla manovra.

Inter Miami CF (4-4-1-1): Ustari; Fray, Allen, Falcon Picart, Alba; Allende, De Paul, Busquets; Rodriguez, Messi, Suarez. Allenatore: Mascherano.

New England Revolution (3-5-2): Turner; Fofana, Beason, Ceballos, Bye; Polster, Sands; Chancalay, Gil, Oyirwoth; Langoni. Allenatore: Moreira.