Inter Miami-Seattle: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Torna lo spettacolo della MLS . Nel programma di mercoledì 17 settembre notte ci sarà anche la sfida tra Inter Miami e Seattle Sounders alle ore 01:30. La squadra di Messi vuole ripartire (ricordando l'assenza per squalifica di Suarez). Dall'altra parte gli ospiti cercano lo sgambetto.

Scopriamo dove vedere il match tra Inter Miami e Seattle in programma il 17 settembre alle ore 01.30. Il match sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre

L'Inter Miami arriva da due sconfitte pesanti per 3-0 e ha urgente bisogno di una risalita. La sfida casalinga contro il Seattle è cruciale, e una vittoria è fondamentale per ridare fiducia alla squadra della Florida. Al contrario, Seattle sta vivendo un ottimo periodo.