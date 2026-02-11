Inter U23-Lumezzane Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Inter U23-Lumezzane: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 01:07)

Inter U23 e Lumezzane si affrontano nella 26ª giornata del Girone A di Serie C in una gara che mette in palio punti pesanti per la zona centrale della classifica. Appuntamento all’U-Power Stadium di Monza, con fischio d’inizio alle 20:30.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis tutte le gare di Serie C:

Inter U23-Lumezzane: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv — INTER U23 LUMEZZANE SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Inter U23-Lumezzane in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Inter U23 — L’Inter U23 arriva all’appuntamento da settima in classifica con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, con 30 gol segnati e 26 subiti. I nerazzurri stanno costruendo la loro stagione su identità di gioco e coraggio nelle scelte: pressione alta, costruzione dal basso e attacco degli spazi laterali sono i tratti più riconoscibili. Davanti al proprio pubblico cercano spesso di imporre il ritmo e il controllo del pallone, anche se l’ultima uscita contro la Triestina ha lasciato indicazioni su cui lavorare, soprattutto nella gestione dei momenti chiave.

Qui Lumezzane — Il Lumezzane, invece, si presenta a Monza all’undicesimo posto in classifica con 32 punti, reduce da una sconfitta casalinga contro il Cittadella. Il bilancio stagionale parla di otto vittorie e otto pareggi, segno di una squadra che fa dell’organizzazione e della compattezza le sue armi principali. In trasferta l’obiettivo sarà limitare la fluidità del palleggio nerazzurro, mantenere ordine tra i reparti e sfruttare le occasioni che nasceranno da transizioni e palle inattive.

Inter U23-Lumezzane, probabili formazioni — INTER UNDER 23 (3-4-2-1): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Amerighi, Kaczmarski, Zanchetta, David; Berenbruch, Topalovic; La Gumina. All. Vecchi.

LUMEZZANE (4-4-2): Drago; Moscati, Stivanello, Beidi, Mancini; Rocca, Calangiuli, Rolando, Ghillani; Caccavo, Iori. All. Troise.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis tutte le gare di Serie C: