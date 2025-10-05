L’inerzia del confronto sembra orientata verso i padroni di casa, grazie alla solidità difensiva, al gioco fluido e alla condizione psicofisica dei giocatori. Gli ospiti dovranno cercare di limitare i danni e giocare in contropiede

Stefano Sorce 5 ottobre - 01:40

L’Inter Under 23, lanciatissima dopo un avvio di campionato in salita, nell’ottava giornata del Girone A di Serie C si appresta ad affrontare l’Ospitaletto. I nerazzurri di Vecchi, reduci da quattro vittorie consecutive (l’ultima sul campo del Lumezzane), cercheranno di avvicinarsi ulteriormente alla vetta e prolungare il loro filotto positivo. Dall’altra parte, i ragazzi di Quaresmini hanno perso in casa con l’Alcione Milano e necessitano di punti per risalire dai bassifondi della classifica. Con Bet365 puoi seguire Inter U23-Ospitaletto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Inter U23-Ospitaletto in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Inter U23-Ospitaletto in diretta live. Il match sarà visibile anche su SKY SPORT e NOW e sulle relative applicazioni.

LUMEZZANE, ITALIA – 28 SETTEMBRE: Matteo Spinaccè dell’FC Internazionale U23 in azione durante la partita di Serie C tra FC Lumezzane e FC Internazionale U23 allo Stadio Tullio Saleri a Lumezzane, Italia. (Foto di Antonino Lagana-Inter/Inter via Getty Images)

Il momento delle due squadre — L’Inter U23 arriva da un periodo estremamente positivo, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un solo passo falso contro il Lecco. Il rendimento casalingo conferma solidità e capacità realizzativa. La squadra di Vecchi ha mostrato una crescita costante dopo un avvio di stagione altalenante. Il filotto positivo ha aumentato la fiducia dei giocatori, che hanno dimostrato grande equilibrio tra fase offensiva e difensiva.

L’Ospitaletto arriva all’incontro con un periodo molto complicato. Nelle ultime cinque partite ha raccolto solo due punti, con tre sconfitte consecutive che hanno pesantemente influenzato il morale della squadra. La formazione di Quaresmini fatica a trovare continuità in fase offensiva e presenta una difesa vulnerabile, subendo almeno una rete in ognuna delle ultime cinque gare. La strategia di Quaresmini sarà probabilmente quella di difendersi ordinatamente e ripartire in contropiede, cercando di sfruttare eventuali errori dei nerazzurri. Tuttavia, le carenze difensive e la difficoltà a trovare soluzioni offensive efficaci rendono l’Ospitaletto sfavorito.

Le Probabili formazioni di Inter Under 23-Ospitaletto — Inter Under23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Mayé; Cinquegrano, Bovo, Fiordilino, Topalovic, Cocchi; Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Vecchi.

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni; Gualandris, Nessi, Possenti, Sinn; Guarneri, Mondini, Panatti, Messaggi; Gobbi, Bertoli. Allenatore: Quaresmini.