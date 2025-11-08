Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 8 novembre - 16:08

Grande sfida in Serie C. Domani, domenica 9 novembre, scendono in campo l'Inter U23 ed il Vicenza, che sta dominando il Girone A. I nerazzurri sono a dieci punti di distanza ma occupano le zone più alte della classifica. Una vittoria farebbe guadagnare terreno alle rivali, riaprendo la scalata verso la vetta. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Inter U23-Vicenza, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Inter U23-Vicenza ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Serie C in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Inter U23-Vicenza” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Il Vicenza sembra davvero inarrestabile. Nelle ultime cinque partite ha vinto quattro sfide, pareggiando soltanto la penultima partita contro il Trento 1-1. Il grande vantaggio che ha sulle altre squadre la rende sicuramente la favorita per la promozione in Serie B, forte anche di una rosa profonda, di qualità ma anche di un gioco rodato e consolidato. L'Inter U23 dista ben dieci punti dal Vicenza, ma sta disputando comunque un ottimo campionato. Nelle ultime cinque partite la formazione di Vecchi ha guadagnato 8 punti, perdendo una sola partita contro contro il Cittadella.

Le probabili formazioni di Inter U23-Vicenza — Per questo big match le due squadre scenderanno senz'altro con la miglior formazione a disposizione. Proseguendo la loro stagione nel segno della continuità: modulo speculare, centrocampo folto con due punte di riferimento.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Maye; Avitabile, Kaczmarski, Fiordilino, Kamate, Cocchi; Lavelli, La Gumina. All. Vecchi.

VICENZA (3-5-2): Gagno; Vescovi, Leverbe, Cuomo; Caferri, Zonta, Carraro, Tribuzzi, Costa; Morra, Rauti. All. Gallo.

