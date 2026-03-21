Lo streaming gratis della gara Inter Under 23-Dolomiti: la partita in diretta tv live grazie a Sisal

Carmine Panarella 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 12:37)

In Serie C nel Girone A va in scena una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: Inter Under 23-Dolomiti, domenica 22 marzo alle ore 17:30. L’Inter Under 23 occupa la nona posizione con 42 punti e punta a consolidare la zona playoff, mentre il Dolomiti è sedicesimo con 35 punti e cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout.

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Il momento delle due squadre — L’Inter Under 23, guidata da Stefano Vecchi, si presenta con un 5-3-2 che punta su equilibrio tra difesa e attacco. A centrocampo Fiordilino e Kaczmarski avranno il compito di gestire il ritmo della manovra, mentre davanti la coppia Spinaccè-La Gumina dovrà sfruttare le occasioni create. Con 42 punti, i nerazzurri vogliono restare agganciati alla zona playoff.

Il Dolomiti, allenato da Andrea Bonatti, risponde con un 3-5-2 molto compatto, pensato per controllare il centrocampo e ripartire velocemente. Mazzocco e Mutanda avranno un ruolo chiave nella costruzione del gioco, mentre Marconi e Olonisakin guideranno l’attacco. Con 35 punti, gli ospiti cercano un risultato importante per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

Le probabili formazioni di Inter Under 23-Dolomiti — Ci si aspetta una gara equilibrata, con l’Inter Under 23 pronta a gestire il possesso e provare a fare la partita, mentre il Dolomiti cercherà di difendersi con ordine e sfruttare eventuali spazi in contropiede.

Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi

Dolomiti (3-5-2): Consiglio, Gobetti, Milesi, Mondonico, Mignanelli, Tavanti, Mazzocco, Mutanda, Saccani, Marconi, Olonisakin. Allenatore: Andrea Bonatti