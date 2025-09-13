Inter Under 23-Lecco, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

I nerazzurri cercano la prima vittoria stagionale dopo il pareggio contro la Pro Patria, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione in classifica dopo l’ottimo avvio con due vittorie e un pareggio

Stefano Sorce 13 settembre - 12:26

Domenica 14 settembre alle ore 15, l’Inter Under 23 scenderà in campo allo stadio contro il Lecco nella quarta giornata del Girone A di Serie C, in quella che sarà la terza apparizione stagionale dei nerazzurri dopo il rinvio della partita contro la Virtus Verona.

Dove vedere InterU23-Lecco in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Inter Under 23-Lecco in programma domenica 14 settembre alle ore 15.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252). In diretta streaming sarà invece visibile sia su NOW che su Sky Go.

Il momento delle due squadre — La squadra di Vecchi, reduce dal pareggio per 2-2 contro l’Aurora Pro Patria del 31 agosto, cerca punti preziosi per risalire in classifica, dove al momento occupa la zona bassa con appena 2 punti.

Il Lecco, guidato da Valente, arriva invece a Como con entusiasmo: due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate ne fanno una delle formazioni più in forma del girone, pronta a confermare il suo stato di forma dopo il netto 3-0 rifilato alle Dolomiti Bellunesi nella gara del 7 settembre.

Le probabili formazioni di Inter Under 23-Lecco — Vecchi schiererà Melgrati tra i pali, protetto dal terzetto difensivo Stante, Prestia e Alexiou. A centrocampo spazio a Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamatè e David, mentre il tandem offensivo sarà composto da La Gumina e Spinaccè.

Valente risponderà con Furlan in porta, difesa a tre formata da Tanco, Battistini e Ferrini. A centrocampo Pellegrino e Kritta sulle fasce, con Zanellato e Mallamo centrali. In attacco, il tridente sarà Furrer, Sipos e Galeandro, pronti a punire eventuali errori della retroguardia nerazzurra.

Inter Under 23 (3-5-2): Melgrati; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Kamatè, David; La Gumina, Spinaccè. Allenatore: Vecchi.

Lecco (3-4-3) Furlan; Tanco, Battistini, Ferrini; Pellegrino, Zanellato, Mallamo, Kritta; Furrer, Sipos, Galeandro. Allenatore: Valente.