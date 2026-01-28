Internacional-Paranaense: dove vedere la gara del Brasileirao

Sfida notturna di grande fascino al Beira-Rio, dove l’Internacional cerca continuità dopo l’ultima vittoria interna, mentre l’Athletico Paranaense arriva forte di una tradizione recente favorevole negli scontri diretti

Stefano Sorce 28 gennaio - 01:19

Quando a Porto Alegre cala la sera e il Beira-Rio si illumina, il Brasileirão entra nel vivo. Mercoledì 28 gennaio, alle 23:00 italiane, Internacional-Paranaense si sfidano in una sfida che promette equilibrio, intensità e tensione agonistica, come spesso accade quando queste due squadre si incrociano. Non è solo una partita di campionato: è un confronto tra due identità calcistiche forti, abituate a lottare e a non concedere nulla.

Dove vedere Internacional-Paranaense in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Internacional-Paranaense in streaming live.

Il momento delle due squadre — L’Internacional arriva all’appuntamento con il morale alto dopo l’ultima uscita casalinga, una vittoria convincente per 3-1 contro il Red Bull Bragantino. Una gara gestita con personalità, oltre il 50% di possesso palla e una produzione offensiva efficace, culminata nelle reti di Gabriel Mercado, Alan Patrick e Johan Carbonero. La squadra di Porto Alegre sembra aver ritrovato compattezza e soluzioni offensive, soprattutto tra le linee.

Dall’altra parte, l’Athletico Paranaense si presenta con grande fiducia nei propri mezzi. Il successo per 1-0 contro l’América Mineiro ha confermato una squadra solida, pragmatica e difficile da affrontare. Anche se proveniente dalla Serie B, l’Athletico resta una formazione strutturata, con automatismi ben rodati e una tradizione recente favorevole negli scontri diretti. I precedenti parlano chiaro: l’Internacional non batte l’Athletico da quattro confronti consecutivi, con l’ultimo incrocio terminato 2-2. Negli ultimi dieci match ufficiali, gli ospiti hanno ottenuto più vittorie rispetto ai padroni di casa, segnale di un confronto storicamente equilibrato ma tutt’altro che scontato.

Le probabili formazioni di Internacional-Paranaense — L’Internacional dovrebbe affidarsi al classico 4-2-3-1, con Rochet tra i pali e una linea difensiva esperta guidata da Gabriel Mercado. Sugli esterni spazio a Bruno Gomes e Bernabei, mentre in mezzo al campo Paulinho Paula e Ronaldo avranno il compito di dare equilibrio. Sulla trequarti, qualità e fantasia non mancano: Vitinho e Carbonero larghi, Alan Patrick a orchestrare il gioco alle spalle di Rafael Borré, riferimento centrale dell’attacco.

Anche l’Athletico Paranaense sembra orientato verso il 4-2-3-1, puntando su compattezza e transizioni rapide. Santos sarà il portiere titolare, protetto da una difesa fisica con Aguirre e Arthur Dias al centro. A centrocampo, la coppia Jadson-Felipinho garantirà copertura, mentre Zapelli agirà da cervello offensivo, supportato sugli esterni da Mendoza e Julimar. In avanti, Renan Peixoto sarà il terminale principale.

Internacional (4-2-3-1): Rochet, Gomes, Mercado, Gabriel, Bernabei, Paula, Ronaldo, Vitinho, Alan Patrick, Johan Carbonero, Rafael Borre.

Athletico Paranaense (4-2-3-1): Santos, Benavídez, Aguirre, Dias, Derik, Jadson, Felipinho, Mendoza, Zapelli, Julimar, Renan Peixoto.

