Internacional-San Paolo si gioca il 2 aprile 2026 alle 22:30: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni

Stefano Sorce 30 marzo - 20:34

Sfida interessante a Porto Alegre tra Internacional e San Paolo, in programma il 2 aprile 2026 alle ore 22:30. Due squadre con obiettivi diversi, ma con una partita che può dire molto sul loro momento. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI INTERNACIONAL-SAN PAOLO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Internacional arriva da un inizio di stagione altalenante. La classifica non è ancora preoccupante, ma le prestazioni non sono state continue. La vittoria nell’ultimo turno ha dato un minimo di fiducia, ma resta una squadra che fatica a trovare equilibrio, soprattutto tra le due fasi. Segna poco e concede troppo per essere davvero stabile. In casa, poi, il rendimento non è stato all’altezza: poche vittorie e diverse difficoltà nel gestire le partite quando il risultato resta in bilico. Questo è il punto principale: l’Internacional ha bisogno di più solidità nei momenti chiave, perché spesso perde controllo proprio quando la gara si decide.

Il San Paolo, invece, arriva con una struttura più definita. La posizione in classifica è il risultato di una squadra che ha trovato continuità, soprattutto dal punto di vista difensivo. Subisce poco, resta compatta e sa gestire bene i ritmi della partita. Detto questo, l’ultima sconfitta ha mostrato che anche il San Paolo può andare in difficoltà quando la gara si alza di intensità. Fuori casa, inoltre, la gestione diventa più complicata, soprattutto contro squadre che giocano con più pressione.

In generale, è una partita tra una squadra che cerca stabilità e una che invece ce l’ha già, ma deve dimostrare di saperla mantenere anche in contesti più scomodi.

Probabili formazioni di Internacional-San Paolo — L’Internacional dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Rochet tra i pali e una difesa composta da Bustos, Vitão, Mercado e Renê. In mezzo al campo Johnny e Aránguiz, mentre sulla trequarti spazio a Mauricio, Alan Patrick e Wanderson alle spalle di Valencia.

Il San Paolo risponde con un 4-2-3-1, con Rafael in porta, difesa con Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington. In mediana Pablo Maia e Alisson, mentre davanti Lucas, Luciano e Ferreira supporteranno Calleri.

Internacional (4-2-3-1): Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny, Aránguiz; Mauricio, Alan Patrick, Wanderson; Valencia.

San Paolo (4-2-3-1): Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Welington; Maia, Alisson; Lucas, Luciano, Ferreira; Calleri.